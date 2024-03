El agua frustra el Lunes Santo

«Sigue lloviendo y este año no vamos a poder celebrar la procesión. Es imposible salir a la calle en estas condiciones. Esperamos que lo entendais, los que habéis venido y los cofrades que se han vestido...» y de la misma manera que el Cristo de los Afligidos les pasó al resto de entidades que debían haber procesionado en el lunes Santo de la Semana Santa Marinera: Jesús con la Cruz, María Santísima de las Angustias y el Cristo de la Concordia. Una noticia recibida con silencio sepulcral por la concurrencia. El primer día de la Semana Santa, agua. Se estuvo a punto, pero finalmente, la lluvia, impertinente toda la tarde-noche, impedía salir. Por la conservación de las tallas y por la propia vestimenta de los participantes.

La Semana Santa (la Marinera y la que no) es, en cierta medida, un juego de azar en el que los cielos intervienen permitir o impedir la salida de las procesiones y los pasos. La jornada de lunes, normalmente, tiene suerte. Es de las que se salvaron en el diluvio de 2019. Pero no fue el caso esta vez. Además, en la Semana Santa no hay vuelta atrás, ni aplazamientos. No hay posibilidades como en las Fallas. Procesión que no puede celebrarse, procesión que debe esperar 365 días. Queda el consuelo de que seguirán participando en diferentes actos.

El Cristo de los Afligidos

Se quedó sin salir el Cristo de los Afligidos, llevada a pecho y con escolta de la Policía Nacional, una de las estampas del Lunes Santo. A cambio hubo un besapies y las cornetas sonaron en el interior de la iglesia del Rosario. También hubo tiempo para reconocer a la Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer, Rosa Giralt Martínez, quien hizo una comparación entre el Cristo de los Afligidos y la actualidad de la aflicción de las mujeres maltratadas, para rematar asegurando que «hoy en día, Jesús sería feminista, no me cabe la mejor duda, porque él fue el primero que defendía a las mujeres. Si feminismo es igualdad y machismo es desigualdad, el Cristo de los Afligidos estaría por la igualdad de los hombres y las mujeres»

Programa de hoy

El programa de hoy incluye varias procesiones, que ya no están amenazadas. De sur a corte: en el Grao (Santa María del Mar), sale el Nazareno a las 20 horas y, sobre las 21.30 protagonizará el encuentro con la Dolorosa frente a las Atarazanas.

En el Canyamelar (Iglesia del Rosario) también desfilará su correspondiente imagen del Nazareno, sobre las 20.30 horas.

En el Cabanyal (San Rafael) será el Cristo de la Buena Muerte a las 21 horas. Y también en el Cabanyal (Los Angeles) será la Procesión del Pretorio, una de lasmás numerosas en asistencia, con la participación del Ecce Homo y Jesús en la Columna sobre las 20.30 horas. Entrada la noche procesionará el Cristo del Salvador en la Procesión de las Cinco Llagas.