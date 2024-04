El ayuntamiento no descarta revertir la supermanzana tras los cinco años de financiación europea

Una semana después de que los vecinos de la Petxina denunciaran que los coches están invadiendo la supermanzana, este proyecto heredado del Rialto sigue dando titulares. Ayer la alcaldesa María José Catalá dijo "la supermanzana del PSOE es un fiasco, fea y con mala señalética". Hoy su concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha ido más lejos asegurando que el gobierno municipal se plantea revertir el urbanismo táctico de las calles Palleters y Calixto III cuando caduquen los cinco años de financiación europea desde su ejecución. Dentro de este plazo el proyecto solo se puede retocar; a partir de ahí el ayuntamiento analizará el resultado de los cambios introducidos y valorará si merece la pena seguir adelante o recuperar su estado anterior.

De este modo, resplandando las palabras de la primera edil, Carbonell ha argumentado que la supermanzana es un fiasco porque no responde a las necesidades de los vecinos. "Todos estamos a favor de espacios de asueto, de convivencia, verdes", ha dicho, "pero a la hora de la verdad ese espacio no está sirviendo para eso. La policía va continuamente, pone multas y retira coches, sin embargo hay actitudes contumaces de unos vecinos que siguen aparcando día tras día. El problema de fondo es que esa actuación no está respondiendo a las necesidades de los vecinos", ha señalado el concejal del PP. "La policia puede seguir multando pero yo creo que esa no es esa la finalidad, la finalidad es crear espacios que sean aceptados por el vecindario, y en este caso no se ha dado", ha reflexionado Carbonell.

Cabe recordar que según datos facilitados por el propio consistorio, la Policía Local solo habría puesto un total de 20 multas en los primeros tres meses del año, mientras que los vecinos, indicaron las mismas fuentes, únicamente habrían llamado dos veces para denunciar la teórica invasión de coches en lo que va de 2024.

"El mobiliario es feo"

También se ha detenido Carbonell en la cuestión estética, afirmando que la fealdad de la supermanzana "es evidente". "A nadie se le escapa que el mobiliario que se ha utilizado en esa plaza es feo, pero además envejece mal. No hay más que darse una vuelta por la zona para ver cómo está", ha dicho el edil de Movilidad sobre los maceteros y los bancos en forma de cruz que hay repartidos a lo largo y ancho de esta porción de asfalto entregada a los viandantes del céntrico barrio.

En cuanto a señalética, Carbonell ha dicho que también aquí es evidente su mal planteamiento, con líneas continuas y discontinuas para parcar, sobre las que se superponen cruces en el suelo "que no se sabe bien si es espacio ganado para el peatón o no lo es". Algo parecido venía diciendo la alcaldesa en los últimos días al poner de relieve la complejidad de unas señales acompañadas de pinturas que a su juicio llevan a confusión, lo cual disculparía el estacionamiento de algunos conductores despistados.

"Debemos actuar sobre esa plaza de diferentes maneras. Por un lado, para mejorar la señalética como ha dicho la alcaldesa. Y por otro ver si se necesitan más maceteros y jardineras para evitar que los vehículos aparquen donde no se debe aparcar", ha recalcado Carbonell en este punto concreto.