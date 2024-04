Ponen 20 multas en tres meses por aparcar en la supermanzana de la Petxina

Ni se hace la vista gorda ni hay una avalancha de denuncias en relación a los vehículos que aparcan en la supermanzana de la Petxina. La Policía Local ha puesto 20 multas en el primer trimestre del año, más de lo que se le ha reclamado, pues según indican fuentes municipales los vecinos solo han llamado para denunciar la teórica invasión de coches dos veces en lo que va de 2024.

En una carta remitida al ayuntamiento por la asociación Arrancapins-La Petxina, los vecinos de la supermanzana denuncian que los coches se han adueñado de este espacio destinado al viandante y explican que un agente les ha llegado a confesar que el criterio es no multar a los coches que no molestan.

Sin embargo, la alcaldesa ha explicado que el Jefe de Policía no ha dado ninguna instrucción para que se deje de sancionar en las calles de Calixto III y Palleters y, entrando al fondo de la cuestión, ha enmendado el proyecto impulsado por el Rialto: "A mí la supermanzana no me gusta", ha reconocido Catalá. "Me parece que tiene una señalética muy difícil. Habría que hacer una reflexión sobre las señales y las pinturas en el suelo para que todos sepamos claramente dónde se puede aparcar".