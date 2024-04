Catalá eleva el tono contra la supermanzana: "Es un fiasco, fea y con mala señalética”

Las cruces pintadas en el suelo no son minas, pero casi. La supermanzana de la Petxina se ha convertido en el principal campo de batalla de la política municipal. No pasa un día sin que gobierno y oposición intercambien munición en torno a la invasión de vehículos denunciada por los vecinos. Mientras los coches hacen suyo el proyecto de urbanismo táctico impulsado por el Rialto, PSPV y Compromís denuncian la desnaturalización de este espacio diseñado para los viandantes y la alcaldesa afea su complejidad.

Así, tras una visita realizada este fin de semana por Sandra Gómez a la nueva zona cero de la movilidad en València, los socialistas constataron la presencia de coches aparcados de manera irregular y con el 092 fuera de servicio. “Los vecinos están llamando y nadie les coge el teléfono”, explicaron en referencia a la versión ofrecida por el ayuntamiento, que la semana pasada informó de que la Policía Local solo ha recibido dos llamadas en 2024.

Esta mañana han retornado a la cuestión y Gómez ha vuelto a señalar que la “inacción de Catalá contra la ocupación de zonas peatonales por parte de vehículos privados está provocando una desnaturalización generalizada de estos espacios en toda la ciudad”, ampliando la problemática a otras zonas en disputa entre el peatón y el coche, como ocurre en algunos puntos del Cabanyal o la nueva plaza en la intersección entre la calle Jesús y Pérez Galdós.

En términos parecidos se ha posicionado Papi Robles, de Compromís, asegurando que la supermanzana de la Petxina está llena de coches porque el ejecutivo municipal se lo consiente. “Es una acción premeditada. Con este nuevo gobierno lo que está pasando es que los coches están invadiendo estos nuevos espacios libres de tráfico con el objetivo de revertirlos”. En ese sentido, desde las filas valencianistas el concejal Giuseppe Grezzi añade que él mismo ha denunciado en muchas ocasiones –preguntas y mociones incluidas– la ocupación de la superilla.

"Mejoraremos la señalética"

Pero la indignación de unos y otros solo encuentra al otro lado de la corporación una enmienda a la totalidad. Preguntada una vez más por la Petxina, Catalá ha ofrecido su contestación más rotunda. No comparte la forma ni el fondo. “La supermanzana del PSOE es un desastre, un fiasco, es fea y con una mala señalética”, ha dicho borrando de un plumazo la aparente sintonía con la oposición mostrada en el acto institucional por el Día del Niño.

Según ha destacado Catalá, “es fácil constatar este desastre de este proyecto, tan solo hay que ir a allí –como hizo ella la semana pasada– y comprobar que es un desastre y la señalética no es correcta”. En este sentido, excusando a quienes aparcan en la manzana peatonalizada con mobiliario y dibujos en el suelo, Catalá ha anunciado que el Ayuntamiento va a mejorar la señalética para que los conductores que no conocen la supermanzana tengan claro donde se puede estacionar.

Por otro lado, la alcaldesa ha resaltado que su gobierno pondrá todo empeño en incrementar las zonas verdes, “pero de manera razonable” para hacerlo compatible con la movilidad y no eliminar zonas de estacionamiento. Cabe recordar que el proyecto de la supermanzana se financió con fondos europeos por lo que será necesario analizar pormenorizadamente la memoria justificativa para no perder financiación. “No vamos a perder fondos europeos como le pasó al anterior gobierno que perdió una millonada en los Edusi”, ha señalado la alcaldesa, agregando que en Petxina no se ha desnaturalizado nada porque no se ha quitado “ni un macetero”.