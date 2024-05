Pérez Galdós: La oposición habla de "engaño" a los vecinos

Los grupos de la oposición municipal en València creen que el anunció de Juan Giner de hacer un segundo proyecto para eliminar el túnel de Pérez Galdós es un engaño a los vecinos. "La Comisión de Urbanismo ha confirmado la estafa que el gobierno de Catalá pretende ejecutar con su plan para Pérez Galdós y Giorgeta. Se ha confirmado que es una decisión política de la propia Catalá tumbar el proyecto de renaturalización para esta avenida que dejamos preparado desde el gobierno de Joan Ribó y que suponía la eliminación del túnel y la pacificación del tráfico en este barrio que está sufriendo todos los días niveles insostenibles de coches y contaminación", ha asegurado la portavoz de Compromís, Papi Robles. "La pensaeta de Catalá, que ha alargado 10 meses, ha sido en realidad su excusa para que no hubiera margen de maniobra y perder los 10 millones de euros de fondos europeos. Ella ha mentido en el vecindario porque nunca ha querido eliminar el túnel. Y ahora intenta disfrazar su pensaeta con informes técnicos. Le advertimos que desde Compromís no vamos a parar, que vamos a llevar ante la Comisión Europea y las instancias que sean necesarias esta decisión, sectaria y de dudosa legalidad, que es contraria a la salud de los vecinos y al futuro de València”, añadió.

Engañar a los vecinos

Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha denunciado el nuevo intento del gobierno de Catalá de “engañar” a los vecinos y vecinas de Pérez Galdós con la supresión del túnel. “Una estrategia de la confusión”, ha manifestado Gómez, “que Catalá recupera después de que la Junta Electoral de Zona le haya reprobado y obligado a retirar el anuncio que hicieron sus concejales de que iban a aparcar el proyecto de eliminación del paso subterráneo en contra del compromiso que había adquirido el Ayuntamiento de València".

Túnel de Pérez Galdós objeto de debate político y vecinal. / F. Calabuig

“Es un nuevo engaño del PP para evitar una polémica con los vecinos y vecinas del barrio. Porque si uno apuesta por suprimir el túnel, lo puede hacer ya con un proyecto que lo incluye. Un proyecto que, además, está financiado y avalado por la Unión Europea. Lo demás son excusas de mal pagador. La realidad es que el modelo del PP y de Catalá es mantener autopistas urbanas para contentar a los que quieren correr con el coche por dentro de la ciudad”, ha incidido.

Gómez, en este sentido, ha calificado de “mentira” y “enredo” el acuerdo que han aprobado el PP y Vox en la Comisión de Urbanismo para no comprometerse con la supresión del túnel de Pérez Galdós. “Alguien se puede creer que un gobierno que tiene un proyecto que ya recoge la supresión del túnel, que está financiado con fondos europeos y que se podría hacer hoy mismo diga que no lo va a hacer, pero que sí que lo hará dentro de 10 o de 20 años. Es absurdo”, ha continuado la portavoz socialista.

"Tremenda incoherencia"

Para la líder de los socialistas en València, es una “tremenda incoherencia” afrontar una reurbanización de la avenida de Pérez Galdós para, “una vez finalizadas las obras, volver a levantar la avenida para suprimir el túnel con el doble de gasto, el doble de tiempo y el doble de desgaste que acarrearía tanto para el Ayuntamiento como para sus vecinos y vecinas”.

“Lo que en realidad está haciendo es intentar ganar tiempo, volviendo a engañar a los vecinos y vecinas para buscarse nuevas excusas"

La portavoz ha señalado que el PP de Catalá “lo que en realidad está haciendo es intentar ganar tiempo, volviendo a engañar a los vecinos y vecinas para buscarse nuevas excusas porque las que se han inventado hasta ahora no les han funcionado”. “Es tan absurda la idea, porque eso sí que sería un verdadero empastre, que nosotros ni siquiera vamos a entrar en ese falso debate porque simplemente es una nueva mentira a la que están sometiendo desde hace un año a los vecinos y vecinas de Pérez Galdós. El Ayuntamiento, lo siento mucho, no ha presentado ni ha anunciado un nuevo proyecto. No hay nada detrás. Lo único que sabemos y que se ha acordado es desechar el proyecto que actualmente teníamos y que suprimía el túnel de Pérez Galdós”.