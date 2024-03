Esta es la mejor tortilla de patatas de supermercado, según la OCU

Pocos platos más españoles hay que la tortilla de patatas. De hecho, en España adopta ese nombre, pero fuera de nuestras fronteras le llaman tortilla española. Aquí no se va a entrar en el debate de si debe llevar cebolla o no, ni se va a opinar sobre cuál de las dos versiones está más buena. No obstante, sí que se va a ofrecer un veredicto sobre cuál es la mejor tortilla de patatas que se vende en los supermercados del país.

Está claro que la comida casera no puede compararse a los platos prepatados que se ofrecen en supermercados e hipermercados. Sin embargo, la mayoría de las personas cada vez invierte menos tiempo en cocinar y, en consecuencia, la comida precocinada o para llevar puede ser una buena opción para salir del paso en muchas ocasiones. Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un ranking con las mejores tortillas de patatas de supermercado.

Por qué es la mejor tortilla de patatas

En la comparativa la OCU ha tenido en cuenta aspectos desde la composición nutricional, valorando el contenido de grasas, azúcares y sal, hasta la calidad sensorial, como la jugosidad, textura y sabor. También se ha valorado el perfil energético de cada producto, así como la presencia de aditivos, que en las opciones refrigeradas buscan mejorar la textura y preservar la higiene del alimento.

La OCU sentencia cuál es la mejor tortilla de patatas

Según el informe final, al contrario de lo que muchos clientes podrían esperar, la mejor tortilla no es ni la de Carrefour, ni tampoco la de Lidl. En cambio, la tortilla de patatas refrigerada mejor parada ha sido la de cebolla caramelizada y huevos camperos de La Cocina de Aldi, cuyo precio es de 3,98 euros.

Por otra parte, la OCU ha sentenciado que la mejor tortilla de patatas de todo el mercado es la de la marca La Cocina de Senén, disponible, además de en su propia página web, en algunos supermercados como El Corte Inglés y su precio ronda los 8 o 9 euros.