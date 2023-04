Gerard Piqué estaba desaparecido desde que el pasado 2 de abril Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, abandonaron definitivamente Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami. Ese mismo día el exfutbolista del Barça concedía una entrevista al streamer Gerard Moreno en el que, refiriéndose a la cantante como "la otra", no dudaba en arremeter contra ella por los dardos que les ha dedicado a él y a Clara Chía en sus últimas canciones: "Lanza zascas, que está muy bien y es la moda, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el 'beef'. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?" se preguntaba.