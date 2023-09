Neymar ha vuelto a traicionar a su mujer cuando tan solo queda un mes para que sean padres. El pasado mes de julio salía a la luz que el jugador de fútbol fue infiel a su pareja, y en ese momento consideró que para redimirse lo mejor era disculpas públicamente. De hecho, subió una publicación a Instagram en la que aparecía junto a Bruna Biancardi, y acompañó la publicación con un texto en el que pedía perdón en reiteradas ocasiones.

Ahora el futbolista ha vuelto a traicionar a su pareja, y es que se ha filtrado un vídeo en el que se puede observar a Neymar en actitud cariñosa con dos mujeres en el reservado de la fiesta Fresh. La cuenta de LeoDias lo ha publicado en Instagram, y la información no ha tardado en saltar a los titulares de los medios de corazón.

Según apuntó en su momento la revista Em Off, la pareja tendría una relación abierta, según la cual Neymar podría mantener relaciones sexuales con otras mujeres. No obstante, Bruna Biancardi le exigiría total discreción, algo que, claramente, no ha cumplido Neymar en niguna de las dos ocasiones.

El mensaje de Bruna Biancardi después del comportamiento de Neymar

Tras lo sucedido y debido al revuelo que ha generado el escándalo, la joven se ha pronunciado en su cuenta de Instagram a través de una story: "Buenas tardes, estoy al tanto de todo lo ocurrido y, una vez más, decepcionada. En la recta final de mi embarazo, mi foco y mi preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es lo único en lo que voy a pensar en este momento. Agradezco los mensajes de cariño", escribía.