Los rumores de crisis matrimonial entre Pilar Rubio y el jugador de fútbol Sergio Ramos llevan meses sonando muy fuerte entre los pasillos y redacciones de las revistas. La relación de la pareja parece que hace aguas y sus apariciones públicas no son como antes. Todo ello ha dado alas a las informaciones que apuntan a que la pareja está rota y que su separación es cuestión de tiempo, a falta de cerrar los flecos entre ambos y sus abogados. El último periodista en sumarse a estos rumores, que cada vez son más fuertes, ha sido Pipi Estrada.

El periodista especializado en información deportiva, y reconvertido ahora en colaborador de prensa rosa, asegura que entre los jugadores de fútbol que conocen a Ramos y, especialmente los compañeros de equipo del sevillano, no hay ninguna duda sobre que la pareja ha roto. Estrada asegura que la crisis de la pareja venía de lejos y que el fichaje de Ramos por el Sevilla CF no ha hecho nada más que fracturar definitivamente una relación que ya tenía serios problemas por incompatibilidad entre Rubio y Ramos.

Para el periodista deportivo, el regreso de Sergio Ramos a la capital hispalense ha hecho más evidentes estas diferencias en la pareja y el matrimonio se ha acabado de romper. Y es que, según Estrada, a Ramos le gusta mucho mantener el contacto con sus amigos, salir de fiesta con ellos y el "flamenquito", mientras que Pilar Rubio es mucho más hogareña "y prefiere mantenerse fuera de los focos y centrada en su casa.

Estas diferencias serían el motivo principal del distanciamiento entre la pareja.

¿Cuándo se anunciará la separación?

Pese a estos rumores y las informaciones que han circulado durante todo el fin de semana que hasta aseguran que la relación de Pilar Rubio con la familia de su todavía marido es nula, lo cierto es que la pareja no se ha pronunciado al respecto. Ambos mantienen una discreta actividad en redes sociales y cierta interacción entre ellos. De confirmarse la noticia, que el periodista Pipi Estrada da por hecha, es probable que la pareja no haga ningún movimiento ni emita ningún comunicado hasta pasar las fiestas navideñas para no perjudicar a sus hijos en unas fechas tan señaladas.