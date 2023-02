Esta semana las canciones de varios artistas han visto la luz, como Una noche sin pensar, de Sebastián Yatra. Es más, el artista colombiano ha rodado su videoclip en varias localizaciones de València, y sale junto a la conocida actriz natural de Elche, Milena Smit, en actitud muy cariñosa.

Quien también ha estrenado no solo canciones, sino también álbum, ha sido la expareja de Yatra, Tini. La cantante goza de gran popularidad, sobre todo en Latinoamérica, y cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram.

Tini y Sebastián Yatra fueron pareja durante más de dos años, pero decidieron poner punto y final a su noviazgo durante la pandemia. Al parecer, el confinamiento acabó dinamitando su relación, al igual que pasó con muchas otras.

La prensa rosa hizo público hace unas semanas que Sebastián Yatra habría rehecho su vida sentimental con una conocida cantante española, Aitaña Ocaña. Esto ocurría pocos días después de que también se conociera que ella había cortado con Miguel Bernardeau tras rodar una serie para Disney juntos.

Volviendo al tema musical, el álbum que ha publicado Tini se llama Cupido y, evidentemente, contiene infinitos mensajes sobre el amor romántico. De hecho, uno de los temas, Las Jordans, parece tener muy claros sus destinatarios: Sebastián Yatra y Aitana.

Las redes sociales han prendido fuego con la referencia de Tini en su nuevo tema: "No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España". Miles de usuarios no han tardado en dar su opinión particular al respecto, y muchos han comparado el comportamiento de la artista argentina con el que ha tenido Shakira en sus últimos lanzamientos tras su separación de Piqué.

