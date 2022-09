El verano acaba oficialmente este viernes, y se nota porque ya han bajado las temperaturas. Por las noches refresca, y más de uno está recurriendo a chaquetas o jerséis de entretiempo para cubrirse por la noche, que es cuando más se nota el cambio en el tiempo.

Pese a que todavía no son necesarios ni los abrigos, ni las sudaderas o suéteres más abrigados, la mayoría de las personas ya están realizando sus compras en las tiendas de ropa en previsión al frío que vendrá los próximos meses. Y es que aún queda tiempo, pero todos sabemos muy bien que las prendas en las diferentes tiendas de Inditex vuelan, lo conocido como fast fashion.

Por lo tanto, si estás prendado de alguna prenda, es el momento de comprarla sin pensarlo demasiado, a no ser que quieras que se agoten las existencias. Esto es lo que está ocurriendo con algunos de los jerséis de Stradivarius, que están arrasando.

Este otoño e invierno volverán a ser tendencia las rayas. Los suéter rayados con cremallera y cuello perkins están volando, y es que todo el mundo quiere el suyo. Es el caso de este jersey de Stradivarius, disponible desde la talla XS hasta la XL, pero que, al menos por el momento, la talla M ya está agotada.

Los jerséis con el cuello semicisne y de canalé llevan ya años de moda, y esta temporada no va a ser diferente. De hecho, la tienda de Inditex tiene el siguiente modelo disponible en cinco colores diferentes. No obstante, si lo que quieres es destacar e ir a la última, te aconsejamos los colores más vivos, como el lila que está siendo tendencia los últimos meses, o si no en fucsia, que también es un color muy llamativo.

Para corroborar que los tonos morados en general están resultando todo un éxito, tenemos también el siguiente jersey. Se trata de un suéter de punto con el cuello en forma de barca, en color púrpura. La originalidad de la prenda reside en la forma de sus mangas, que son anchas, las llamadas mangas de murciélago.

Por último, todo un clásico: el jersey de punto de trenzas con el cuello redondo. El más vendido está siendo el de color vainilla, pero también está disponible en color celeste y piedra.