Entropessó primaveral i alerta groga per pluges després d'un cap de setmana sufocador

Amb temperatures que han superat àmpliament els 30 graus en alguns punts de la Comunitat Valenciana durant el cap de setmana, pocs podrien afirmar que a penes ha començat el mes de maig i que encara queda molta primavera per davant. Malgrat que l'estiu es preveu llarg i extremadament calorós, la veritat és que l'estació primaveral encara es reserva alguna sorpresa per als que creguen que només cal esperar calor, calor i més calor.

I és que les previsions de l'oratge per a les pròximes hores a la Comunitat Valenciana venen a confirmar que encara hi ha primavera i inestabilitat per a estona. De fet, des de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a través de la seua pàgina web, es preveu un lleuger canvi atmosfèric que deixarà cels coberts i pluges, en alguns casos tempestes, en punts de la Comunitat Valenciana.

De la calor estiuenca a les tempestes en menys de 24 hores, un lleuger entropessó primaveral que afectarà especialment el sud de la Comunitat Valenciana i també el nord.

Valencia registra las temperaturas más altas de Europa / Eduardo Ripoll

Inestabilitat atmosfèrica

Concretament, els models meteorològics amb els quals treballa Aemet preveuen l'entrada d'un sistema inestable des del sud a partir de les 13 hores que començaria a afectar la província d'Alacant al migdia. Esta anomalia atmosfèrica podria portar fins i tot associades tempestes localment fortes en alguns punts de l'interior alacantí, per la qual cosa s'ha decretat l'alerta groga per pluges tant a les comarques de l'interior d'eixa província com també a l'interior de Castelló.

Descens de les temperatures

Quant a les temperatures, s'esperen mínimes amb pocs canvis i màximes en descens respecte als registres del cap de setmana.

Per a demà, Aemet pronostica una tornada a l'estabilitat atmosfèrica amb cel poc nuvolós, amb intervals matinals dispersos de núvols baixos i nuvolositat d'evolució diürna a l'interior, i temperatures en descens.

