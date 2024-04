Alerta Tendencia: Bella Hadid lleva las nuevas sneakers que querrás

No es secreto para nadie que la menor de los Hadid se ha convertido en uno de los mayores referentes de moda. El estilo de Bella se caracteriza por un aire noventero, con toques geek y por arriesgar en las combinaciones que crea. Por eso, cada vez que se la fotografía por las calles de Nueva York, es casi seguro que terminará siendo tendencia. Ya lo hizo con las UGG de plataforma, uno de los zapatos protagonistas este invierno, y ahora es el turno de unas Adidas.

Bella Hadid llevando las Adidas Sl 72 / Pinterest

Tampoco son las primeras sneakers Adidas que Bella Hadid populariza. Ella fue una de las precursoras del fenómeno Samba, unas zapatillas que se convitieron en una de las mayores tendencias del 2023. Ahora es momento a las Adidas Sl 72, otras zapatillas con un efecto vintage que sigue el mismo camino que abrieron las Samba y Gazelle.

El mismo modelo que lleva Bella Hadid, en marrón con los cordones amarillo claro, está disponible en algunas tallas por 122€. Ahora, el resto de colores se pueden encontrar por menos de 100 €.

Adidas Sl 72 / Farfetch

Cómo llevan las Adidas las insiders

Con las sneakers se puede conseguir un outfit desenfadado, pero elegante como el de Bella Hadid. Ella lo combina con una cazadora de cuero marrón, una básica blanca y unos jeans campana. Con los accesorios, un cinturón con hebilla dorada, gafas de sol y joyería, consigue elevar un look de diario que sigue siendo cómodo, a la vez que chic. La influencer Olivia Neill sigue el mismo patrón, combinando sus Adidas Sl72 azules con un total look vaquero. Con accesorios dorados y un bolso negro, ha creado su look para salir por la noche.

Con pantalones de traje, vestidos, faldas... obtienes conjuntos más delicados, como el de Agnes Pusztai.

También se puede dar un rollo más sport con chándal y ropa amplia. Así llevan sus Adidas Emili Sindlev y Ximena Moral.