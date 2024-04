Zendaya resplandeciente en París

Aún no nos habíamos recuperado de los looks que Zendaya lució durante los eventos de 'Dune: Parte 2' y la actriz ya está volviendo a causar sensación con los conjuntos seleccionados para la promoción de su nueva película, 'Challengers'. Siempre de la mano de su estilista Law Roach, con su nueva melena rubia y vestida en Louis Vuitton, Zendaya ha pasado por la ciudad del amor con tres looks impecables.

Abrigo damero

En su primer photo call del fin de semana, Zendaya acudió con un abrigo a cuadrados verde y blanco con cuello en pico. Se trata de una prenda del diseñador Marc Jacobs para la colección Primavera/Verano 2013 de Louis Vuitton. Este fue el inicio del estampado damero, una de las claves de la firma francesa. Va conjuntado con joyería de Bulgary, stilettos blancos y diadema del mismo color.

Zendaya con un abrigo verde y blanco / Instagram

El abrigo en el desfile SS13 de Louis Vuitton / instagram

Total look pistacho

Durante el segundo photo call del fin de semana, la actriz posó con un traje satinado. De nuevo, en un color verde amarillento que emula el tono de las pelotas de tenis, temática de la película. Así como también se trata de una pieza diseñada por Marc Jacobs, esta vez Primavera/Verano 1999. Como accesorios, un bolso estructurado verde y unos tacones metalizados, y joyería Bulgari.

Zendaya en un traje verde / instagram

Vestida de novia

La prenda seleccionada para la premier es el que se ha llevado todo el protagonismo: un custom del diseñador Nicholas Ghesquiere para Louis Vuitton; él es el actual Director Artístico de la colección de mujeres de esta firma. La prenda es un vestido blanco palabra de honor, acompañado de un cinturón de piel en la cadera y una preciosa gargantilla de diamantes de Bulgary. Zendaya nunca decepciona.