La llamada del alcalde a la fallera mayor de València 2023, Laura Mengó, pasará a la historia con su punto de anécdota cuando el teléfono perdió la cobertura (como le ocurrió en 2009 a Victoria Blázquez). Sin embargo, la escena al completo no tiene desperdicio y reúne todos los elementos propios de esa emoción a raudales que se produjo en la sede de la comisión.

Laura escucha la lectura del acta con su familia y cogiendo de la mano a Vera, su fallerita infantil que también está en la corte.

Todo empieza con un "Ay, Ay", cuando empieza a sonar el teléfono. Un segundo después se escucha su nombre en la televisión y es cuando se desatan los gritos y los abrazos. La consecuencia es que el teléfono se cae y se pierde la cobertura mientras se pide silencio para poder escuchar al alcalde. Laura se desespera cuando ve que ha perdido el tono. Se dan cuenta en directo que la contestación del teléfono es "Buzón Movistar" entre risas. "Tranquila, Laura, Tranquila" se escucha, porque saben que si no es a la primera es a la segunda. Que ya no hay vuelta atrás. Como finalmente, ocurre. El "Hola", ya entre hipos, confirma que no hay error: que es ella la elegida.

El vídeo, publicado por la comisión, incluye un maravilloso momento de complicidad con su hermana Esther, que le sostiene los antebrazos mientras completa la conversación. Después, los abrazos.