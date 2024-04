"Será dífícil, pero sabemos que una victoria nos salva de todo"

Si puede sacarse algo positivo de los resultados de la penúltima jornada del grupo 3 de Segunda RFEF para el Atlético Saguntino es que ya no hay margen para las especulaciones. Y es que el partido pendiente llevará a los rojillos hasta la ciudad deportiva del Valencia CF, donde se enfrentará al filial che con la seguridad de que una victoria les dará la salvación. Eso sí, todo lo que no sea sumar los tres puntos en el Antonio Puchades sería sinónimo, casi seguro, no ya de play out, sino de descenso directo.

"Sabemos que será difícil, porque el Mestalla es un equipo muy fuerte en casa con su campo de césped natural", apunta el directivo Rubén López, quien también destaca que "nosotros no esperamos ninguna ayuda y sabemos que si ganamos nos salvamos de todo, así que no hay otra que ir a sacar los tres puntos". Pese a que en otras circunstancias sería previsible una gran movilización de la afición romana, el directivo explica que "no creo que nos den más de 50 entradas o así por lo menos ha sido en las últimas temporadas".

Presión

Sobre la presión que supone para ambos conjuntos jugarse todo un año de trabajo en 90 minutos, López no cree que el filial valencianista esté más obligado. "La presión se la pone cada uno y, para nuestro proyecto, bajar a Tercera RFEF sería un mazazo. Para ellos sería simplemente rearmarse y tener la obligación de subir la próxima temporada", añade el directivo saguntinista.

Néstor Querol se lleva un balón en el partido frente a la UD Alzira. / Camila Gamboa/Atlético Saguntino

Aunque un partido no es la razón de que los rojillos se encuentren en esta situación, en la penúltima jornada disputada en casa perdieron una ocasión de oro para alejarse de los agobios. Ante un rival como el Alzira que también se jugaba la permanencia, los dos saques de banda convertidos en el 0-2 todavía en la primera mitad fueron demasiado lastre para los hombres dirigidos por Beni Espinosa.

Errores defensivos

López explica que "no podemos permitir que un atacante remate en las dos ocasiones, cuando está rodeado por cuatro defensores. Esos errores se pagan y, aunque en la segunda parte nos volcamos y tuvimos ocasiones para, al menos, meternos en el partido con un gol, entre su portero, la falta de contundencia y la mala suerte fue imposible".

Gol anulado

El choque tampoco estuvo exento de polémica porque, más allá de la tendencia del colegiado a parar el juego en exceso, el Saguntino consiguió la igualada por medio de Néstor Querol, aunque el árbitro lo anuló por una falta previa. "A mi me pilla a dos metros y hay un contacto muy leve. Yo creo que no es o, por lo menos, es muy dudosa", explica el directivo rojillo, quien matiza que el árbitro "no fue el responsable de que perdiéramos".

