El alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell, no ha dudado en subir un vídeo a sus redes sociales bebiendo agua del grifo de una vivenda de la urbanización Monterrey, ubicada en este término municipal. La imagen no debería tener nada de extraordinario si no fuera por que el vecindario de esta zona llevaba años sin poder consumir el agua que salía de su grifo. Ahora, tras una inversión de 600.000 euros, el problema ya está solucionado.