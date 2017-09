Baixa't del cotxe per anar a l'institut

La Conselleria d'Educació ha posat en marxa una campanya adreçada a més de 200.000 joves estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat i FP perquè reflexionen a les aules i a les seues cases sobre la necessitat de canviar i millorar els hàbits de mobilitat. L'objectiu és que els joves d'entre 14 i 18 anys puguen obrir un debat amb el seu professorat i famílies emmarcat dins la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre.

Dins d'esta campanya, denominada #HuiDescansaElCotxe, es poden guanyar bicicletes, monopatins, patinets, cascos, bons de transport públic o material escolar per als centres.

Fins dissabte, els estudiants matriculats en el curs 2017-18 en centres valencians de Secundària, Batxillerat i Formació Professional podran participar compartint en Instagram una imatge en la qual apareguen, al costat d'un familiar o conegut conductor realitzant el gest de deixar les claus del cotxe a casa i especificant en la publicació a quin curs, centre educatiu i localitat pertanyen. Per poder participar, també és important no oblidar escriure l'etiqueta #HuiDescansaElCotxe. Uns guanyadors es decidiran pel nombre de likes que aconseguisca la foto i altres, mitjançant un sorteig.

D'altra banda, els premis associats a esta iniciativa per als centres educatius estan dirigits a les aules més actives i compromeses, amb alumnes de 14 anys o més, a través dels professors coordinadors de l'acció que els centres hagen designat. Els docents seran els encarregats d'el·laborar un collage amb, almenys, cinc alumnes de la seua aula que hagen compartit fotos en la xarxa social i que hauran d'enviar abans del 30 de setembre al correu electrònic huidescansaelcotxe@gva.es, indicant el seu nom i cognoms, la classe, el curs que concursa i el centre educatiu al qual pertany.

A més, per a promocionar l'acció i donar a conèixer a tots que el divendres, 22 de setembre, és el dia europeu sense cotxes, se suggereix pujar esta imatge també a les xarxes socials del centre amb l'etiqueta de la campanya.

Els instituts podran guanyar pallets de material escolar i pilotes de diferents esports. Hi haurà tres grans premis i es lliurarà un diploma als centres guanyadors. Un col·legi o institut podrà presentar tantes classes com vulga al concurs; però només obtindrà un premi. En la modalitat individual es recompensarà amb bicicletes, cascos, abonaments, patins i patinets.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, destaca la importància d'educar per una mobilitat sostenible i valora la necessitat de «dirigir-nos als més joves per aconseguir canviar els seus hàbits i els del seu entorn». Així mateix, la conselleria fomenta els camins escolars, les ajudes d'innovació per a la mobilitat sostenible o la formació del professorat. «Estem realitzant tant campanyes puntuals com també transversals», apunta Marzà, que s'ha referit al futur projecte per potenciar els usos de la bicicleta entre la població escolar.

Tota la informació del concurs està disponible al web www.huidescansaelcotxe.gva.es.