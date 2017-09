Trenta anys fent escola

La Coordinadora de l´Alcoià i el Comtat pel Valencià va nàixer l´any 1987 per defensar la presència de la llengua tant a les escoles com a la societat. Tres dècades durant les quals l´associació ha dut a terme un bon grapat d´activitats, campanyes, rutes literàries i trobades per a fomentar l´ús del valencià. Entre estes, l´Encontre d´Ensenyants s´ha posicionat, els darrers anys, com una cita clau en el calendari dels docents.

Enguany la temàtica al voltant de la qual girarà l´Encontre d´Ensenyants, que se celebrarà el 29 i 30 de setembre a l´Institut d´Educació Secundària (IES) Serra de Mariola de Muro, és la cultura popular. Una qüestió que des de la coordinadora consideren fonamental en la formació dels alumnes i els docents.

En esta edició, titulada «Reviscolem la Cultura Popular a l´escola», els ponents exposaran recursos sobre la cultura popular, parlaran d´animació lectora i explicaran tècniques de dramatització i expressió oral.

L´escriptor Víctor Labrado inaugurarà les jornades amb una ponència sobre com treballar la cultura d´arrel a l´aula. El seguirà Miquel Puig (CEIP Les Comes), que presentarà el projecte «Iaieries». Després, Mateo Barrachina (Col·legi Sant Jaume Apòstol) se centrarà en les cançons de Cocentaina, i Patri Nadal, mestra a Balones, exposarà «Un projecte entre generacions». Per últim, hi haurà una taula redona.

L´endemà obrirà la jornada Josep Alcover (IES Pare Arques) amb el «Projecte Oliveta», seguit de l´escriptor Francesc Gisbert i la periodista Ester Vizcarra, que se serviran del poeta Joan Valls per a presentar materials educatius. Finalment, l´actriu Rosa Fraj aportarà tècniques de dramatització; Fàtima Sanmiguel i Vicent Romans, de la Coordinadora pel Valencià, se centraran en murals i literatura, i els Col·legis Rurals Agrupats (CRA) de Mariola-Benicadell i de L´Encantada participaran en una taula redona sobre l´escola en el món rural.