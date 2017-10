Objectiu: acabar amb la intolerància a classe

L'educació per a la igualtat i contra la intolerància està present entre les prioritats de la Conselleria d'Educació, que després d'implantar la figura dels coordinadors d'igualtat i convivència als centres docents el curs passat, ara ha posat l'accent en la formació del professorat per evitar estes conductes a les classes. A través del Centre de Formació i Recursos Educatius (Cefire) de València, la conselleria impartix un curs específic en col·laboració amb el Col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. En concret, este curs, que s´inicià el passat 2 d´octubre i finalitzarà el proper 21 de novembre, té l´objectiu d´educar als alumnes per la igualtat i, així, previndre situacions d´homofòbia i transfòbia. La duració total d´esta formació és de 30 hores i compta amb la coordinació d´Eva Maria Martínez Domínguez i Maria Zuriaga Ríos, a més de la participació de Carmen Campos Aparicio com a ponent.

També els centres de formació del professorat de Torrent, Elx i Elda impartiran cursos semblants al llarg del mes que ve.

A banda d´açò, però en la mateixa línia, Educació també potencia la col·laboració dels centres amb el Pla Divèrsia de Lambda. Es tracta d´un projecte que pretén «formar a l´alumnat en diversitat sexual, d´identitat de gènere i familiar per poder erradicar la LGTBfòbia a les aules valencianes», segons el col·lectiu.

Divèrsia oferix tallers per a Infantil, Primària o Secundària a escoles i instituts i també formació específica per a docents.

Tanmateix, tant la conselleria que dirigix Vicent Marzà com Lambda animen als centres a crear «biblioteques de colors», on l´alumnat puga consultar materials i bibliografia sobre diversitat sexual.

Mil docents en Edusiona't

D´altra banda, ja són més d´un miler de docents els inscrits a la jornada «Edusiona't. Una mirada de pau», que este curs està centrada a trobar propostes per a millorar la convivència i lluitar contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància entre els estudiants.

Organitzada en col·laboració amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Ministeri d'Educació, el seminari té entre els seus objectius sensibilitzar la comunitat educativa sobre la prevenció i la detecció del racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància en les aules; dotar d'eines per a la identificació de conductes discriminatòries i/o intolerants; proporcionar estratègies per a promoure la igualtat, el reconeixement i el respecte a la diversitat cultural en els centres educatius, així com afavorir l'intercanvi i la transferència d'experiències de la pràctica educativa.

Edusiona´t se celebrarà els dies 16 i 17 d'octubre al Palau de les Arts de la ciutat de València i està adreçat, fonamentalment, a coordinadores i coordinadors d'igualtat i convivència, equips directius, orientadores i orientadors educatius de la Comunitat Valenciana i representants de comunitats autònomes.

Entre altres continguts, se tractaran assumptes com la convivència positiva, els drets humans i els delictes d'odi. Així mateix, es presentaran propostes com el projecte Frida, que desenvolupa l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (Oberaxe), i el seu manual de suport per a la prevenció i detecció del racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància en les aules, o el protocol d'acolliment a l'alumnat desplaçat de la Comunitat Valenciana.

El seminari té una duració total de tretze hores i, durant els dos dies, organitza diferents taules rodones, presentacions, ponències i tallers per a divulgar experiències educatives, compartir propostes d'intervenció en l'aula i presentar materials de treball per a educadors.