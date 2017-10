Més de 3.000 persones han gaudit de la Mostra Contescoltes des del 2008

Enguany la Mostra Contescoltes compleix 10 anys. Una dècada durant la qual l'organització ha treballat per crear un marc de participació i intercanvi d'idees entre tots els professionals vinculats al món de l'animació lectora, és a dir, contacontes, gestors culturals, tècnics, bibliotecaris o mestres, entre altres.

Una mostra que no seria possible sense l'incansable treball del personal de les biblioteques de Simat de la Valldigna, Barx, Requena, Rafelcofer, Tavernes de la Valldigna i Montserrat que, any rere any, analitza els interessos dels assistents, a través d'enquestes, i organitza i programa cada detall de la Mostra Contescoltes.

Per tal de celebrar el desé aniversari, el Monestir de Santa Maria de la Valldigna acollirà, el 20 d'octubre, les intervencions de tot un seguit de professionals que ja hi han participat al llarg de les 9 edicions anteriors. La intenció és fer-ne un tast amb les sessions de cada una de les temàtiques tractades en cada mostra.

El dijous de matí el públic gaudirà de les sessions d'Anna Canet, Almudena Francés, Cristina Verbena, Fran Pintadera i Josep Enric Grau. Mentre que a la vesprada arribarà el torn d'Anselmo Herrero, Carles Cano, Juan Gamba, Caoz i Pep Bruno.



Un espai per la innovació

En una dècada, han estat 65 els narradors orals que han format part de la seua programació i més de 3.000 els assistents que han pogut gaudir de temàtiques específiques, com ara introduir el gust de llegir a un públic prelector, qüestió sobre la qual va girar l'edició del 2016.

Durant estos 10 anys, l'organització de la Mostra Contescoltes ha procurat fomentar la cooperació i l'optimització de recursos, i ha posat a la disposició dels interessats pel foment lector i la narració oral un espai per a la innovació. En definitiva ha esdevingut, amb el pas dels anys, un projecte únic en la seua espècie al país.