Levante-EMV convoca un concurs de microrelats i dibuixos per a escolars

Superdeporte i Levante-EMV han convocat un concurs de microrelats i dibuixos de temàtica mediambiental, titulat L´aire que respire, que es dirigeix a xiquets i xiuuetes amb edats compreses entre els 8 i els 16 anys, i que podran presentar els seus treballs tant en castellà com en valencià. Les obres han de ser originals i els participants han de comptar amb la consegüent autorització dels pares. Qualsevol concursant pot enviar quantes obres desitge sempre que versen sobre el medi ambient, sobre què és per a les persones l´aire i com és l´aire que respirem, entre d´altres aspectes. Els escrits tindran una extensió màxima detallada en el formulari encartat en els periòdics Levante-EMV i Superdeporte els dies 28 i 29 d´octubre (100 paraules), i 31 d´octubre (només Superdeporte i l´1 de novembre (només Levante-EMV).

Els dibuixos de portades versaran també sobre el mateix tema i estaran confeccionats en format quadrat, pensats per a reproduir proporcionalment en 19 per 19 centímetres en color o en escala de grisos, i en la portada apareixeran els textos següents: Pequerelats i Dibuixos l´aire que respire dels lectors de Levante-EMV i Superesport.

Per participar, els concursants hauran d´utilitzar els formularis encartats els dies esmentats i no han d´oblidar-se d´afegir les seues dades personals. De tots els treballs, al concurs de pequerelats es seleccionaran els 50 millors, i es corregiran i maquetaran per a la seua publicació en un únic llibre, de 19 per19 centímetres, on inclouran els noms de tots els guardonats. D´entre els 50 pequerelats es seleccionaran els 3 premis de cada categoria. També, en el concurs de portades es seleccionaran els 50 millors dibuixos, que es publicaran en un llibre de 19x19 centímetres, on s´inclouran els noms dels guardonats. De tots els participants en el concurs es seleccionaran els 3 primers dibuixos de cada categoria. Es triarà també entre eixos 3, un guanyador absolut, que serà la portada del llibre. L´admissió d´originals comença el 28 d´octubre i es tancarà el 30 de novembre del 2017.

L´entrega de treballs es podrà fer a través del web www.creaelaire. com (escanejant la làmina i omplint el formulari) o portant-lo personalment a la seu d´ambdós periòdics en el carrer Traginers, 7 de València, així com en qualsevol de les delegacions que el periòdic Levante-EMV té en les diferents comarques valencianes. Telèfon d´informació del concurs: 902 371 025.

Els concursants aconseguiran formidables premis i regals que anirem donant a conéixer. A més, en la gala de lliurament dels premis es sortejaràn, entre tots els participants en el concurs, 3 paquets d´entrades per a 4 persones per a Terra Mítica.