Lliçons en la societat de la informació

L´Escola Professional La Salle de Paterna participa des del curs 2016-17 en un projecte Erasmus+ destinat a ampliar l´alfabetització mediàtica dels alumnes. En concret, l´Erasmus+ el compartixen amb centres de huit països europeus: Estònia, Grècia, Romania, Itàlia, República Txeca, Eslovàquia Croàcia i Turquia.

El projecte, anomenat Understanding Media Literacy, pretén «crear ferramentes perquè els estudiants siguen pensadors més crítics i segurs», apunten des del centre. A més, este programa permet als estudiants desenvolupar «les habilitats necessàries per a saber utilitzar els mitjans de comunicació en totes les seues formes, tan mitjans tradicionals com les xarxes socials més noves». Tanmateix, s´ensenya als joves a afrontar millor «un món en continu canvi i intercanvi cultural». En definitiva, a les aules treballen l´alfabetització mediàtica.

Jordi Planillas, professor d´anglés, explica que volen «educar als estudiants» perquè tinguen un criteri propi i sàpiguen respondre a alguns dels perills als quals es veuen exposats en la societat de la informació actual. Com utilitzar algunes aplicacions mòbils i xarxes socials; la importància de mantenir la privacitat; o saber diferenciar entre la informació important d´aquella que no ho és, són algunes de les lliçons que aprenen els estudiants.

Samuel Hermosilla, de Biologia i Física i Química, és altre dels professors involucrats en l´Erasmus+ i afirma que els estudiants, en un principi «desconfien dels mitjans tradicionals o dels telediaris convencionals» però, en canvi, no dubten i «es creuen a qualsevol influencer o informació que els arriba per WhatsApp». A la fi, «ens creiem allò que ens volem creure i depén de qui ens ho diga», afirma.

Malgrat no ser un projecte científic, explica que participa en l´Erasmus+ perquè «és bo per al centre, per als alumnes i per a crear consciència europeista».



Una invitació internacional

Segons relata Jordi Planillas, la participació del centre en el projecte que coordina Estònia, sorgix arran del contacte que mantenien amb escoles i instituts estrangers amb els quals ja van realitzar dos Comenius (els programes de mobilitat anteriors als Erasmus+).

A més, d´Estònia, fins ara, alguns estudiants i professors de La Salle ja han visitat Croàcia i Grècia -on estigueren en platós de televisió, estudis de ràdio i en una rotativa- i en abril el centre valencià rebrà als joves i docents participants dels altres països. Com conta el professor d´anglés, en Estònia es plantejà la base del projecte i com afrontar-lo i els alumnes ja feren les primeres exposicions i unitats didàctiques. Una d´elles es centra en els perills de compartir fotos en les xarxes socials, i mostra als joves de 15 i 16 anys com imatges innocents poden acabar en males mans o en entorns inhòspits si es publiquen sense tindre en compte la privacitat. Perquè siguen conscients d´això, la professora d´Arts Plàstiques retocà les fotos i demostrà com qualsevol persona pot utilitzar les imatges que es compartixen als perfils públics en les xarxes socials. I és que, la moralitat és clara: una vegada es compartix una imatge o una informació, l´usuari perd el control sobre ella.

Altra de les unitats didàctiques gira al voltant de la gran quantitat d´informació que una persona ha de processar, hui dia, al mateix temps i per diferents vies. Així, els alumnes es dividixen en grups de 10 estudiants i un d´ells rep, en directe, tot tipus de missatges de la resta. Simulen notificacions d´Instagram o WhatsApp, una trucada telefònica, una ordre de la mare o el pare, la informació d´un llibre que està llegint o una cançó que està escoltant... i ha de decidir quin missatge és més important.

Hermosilla assegura que en estes situacions, es demostra els alumnes acaben barrejant totes les informacions que reben.

A més d´estes, altres unitats didàctiques estan relacionades amb la publicitat enganyosa i la importància de l´enquadrament d´una fotografia.

Els estudiants també comparen el tractament d´una notícia entre mitjans dels diferents països. «Es nota la influència de les diferents cultures o religions», afirma Hermosilla.

Understanding Media Literacy té una durada de tres cursos. Estes activitats ja s´han desenvolupat amb un grup menut d´alumnes, que són els que han participat en un parell d´encontres internacionals i este curs els professors ja esperen poder aplicar-los a la resta d´alumnes. «Volem que una vegada al mes, almenys, estos continguts es treballen en les tutories», explica el docent de Ciències, que considera que amb l´avanç de les noves tecnologies, els estudiants s´enfronten «cada vegada a més amenaces». Per això assegura que des de l´escola «a poc a poc intentem a donar respostes i ajudem als xiquets a saber com gestionar, a ser crítics i a utilitzar bé el mòbil».

Es tracta de passar-ho bé i que les xarxes socials no suposen un problema: un repte per als més joves, però també per a mares, pares i professors, apunten els docents.