Silla engega una escola de democràcia

L'Ajuntament de Silla, en col·laboració amb tots els col·legis de Primària d'este municipi de l'Horta Sud, ha posat en marxa un Programa d'Aprenentatge i Servei que li dóna un significat ple a la participació dels xiquets i xiquetes en la vida democràtica del poble. El projecte «De l'aula al carrer» és una escola de democràcia on els escolars poden influir en el disseny de la ciutat que volen al mateix temps que aprenen com funciona un ajuntament.

En el projecte hi participen un total de 9 grups de 6é de Primària dels sis col·legis de Silla, les escoles públiques El Pati, Lluís Vives, Reis Catòlics, Sant Roc i Mare de Déu dels Desemparats, així com el concertat Sagrada Família. L'objectiu és fer de l'aula un espai de trobada on els xiquets i les xiquetes desenvolupen la seua consciència com a ciutadans i ciutadanes mitjançant un procés autònom de reflexió conjunta al voltant d'un aspecte concret de la vida quotidiana del seu poble que culmine en aquelles propostes de millora que consideren necessàries perquè tots els habitants gaudisquen millor dels espais públics en qüestió.



«Amb el programa De l'aula al carrer, escoltem la veu dels xiquets i de les xiquetes i creem la situació educativa necessària perquè la infància prenga decisions en els temes que l'afecten, en aquest cas els parcs municipals», explica la regidora d'Educació de Silla, Raquel Sánchez. «Volem - continua- que aprenguen i practiquen el dret a la participació infantil, reconegut en la Convenció dels Drets de la Infància» adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989.

La regidora subratlla que «esta experiència innovadora de ciutadania activa de segur que enriquirà les aules de 6é de Primària amb el treball cooperatiu, amb les habilitats comunicatives de diàleg i el debat i reforçarà valors com la responsabilitat que comporta decidir així com crear una major consciència cívica i activa a les xiquetes i xiquets per valorar la nostra ciutat i els espais públics».

Destaca que amb esta pràctica d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) s'aposta «per promoure la participació entre iguals així com el dret dels xiquets i xiquetes a ser escoltats i a que la seua opinió siga tinguda en compte en tots els assumptes que els afecten».

La proposta, que la regidoria d'Educació planteja conjuntament amb la de Participació, «no és un projecte puntual sinó que se busca la seua continuïtat en altres qüestions com ara la mobilitat sostenible i l'ús de l'espai públic», apunta Sánchez. Darrere de tot açò, afegix, «està el fer les ciutats més accessibles per als xiquets i xiquetes».

A més, Sánchez agraïx als sis centres educatius, equips directius i tutories de 6é de Primària tota la col·laboració en posar en marxa aquest nou projecte. «Per a nosaltres és un èxit que s'hagen implicat totes les escoles, doncs significa que els i les mestres han vist que esta proposta pot servir per a educar en valors i en participació democràtica».