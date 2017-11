L'AVL anima a escriure en valencià a mil joves

Judit Villanueva Ferrer, de l´Àgora Lledó Internacional School, de Castelló; Marina Ferrer Pérez, del Col·legi Nostra Senyora del Carme, d´Oriola, i Marc Forcadell Mascaròs, de l´Institut d´Educació Secundària (IES) la Vall de Segó, de Benifairó de les Valls, són els alumnes finalistes del I Concurs Escolar d´Escriptura en Valencià, convocat per primera vegada per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) amb col·laboració d´Àmbit Cultural de El Corte Inglés, Caixa Popular i Bioparc València.

El veredicte definitiu del jurat, format pels acadèmics Ramon Ferrer, Verònica Cantó i Alfons Vila, es coneixerà el diumenge 26 de novembre en el transcurs de la Jornada de Portes Obertes, que tindrà lloc en el monestir de Sant Miquel dels Reis de València, seu de la Biblioteca Valenciana i de l´AVL. Quasi un miler d´alumnes d´ESO, en representació de quaranta-dos centres de la Comunitat Valenciana, han participat en la primera edició del concurs escolar.

Noranta redaccions

Els professors de valencià dels respectius centres han realitzat una tria prèvia de 90 redaccions, treballs que posteriorment el jurat de l´AVL ha rematat amb les tres finalistes. La temàtica ha versat sobre la institució normativa i el grau de coneixement, si bé l´originalitat ha sigut un valor afegit en l´elecció dels guanyadors.

Ramon Ferrer, president del jurat, ha valorat el nivell dels treballs i l´èxit de la convocatòria d´esta primera edició del certamen.

L´alumne i el centre guanyador del primer premi, patrocinat per l´AVL, rebran 2.000 euros; el segon, patrocinat per Àmbit Cultural de El Corte Inglés, té una dotació de 1.500 euros i el tercer, amb el patrocini de Caixa Popular, un valor de 1.000 euros.

Igualment, Bioparc València entregarà als guanyadors i els companys de curs un val per a visitar les instal·lacions del parc. L´acte de lliurament començarà a les 13 hores com a cloenda de la Jornada de Portes Obertes.