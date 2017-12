Una activitat per a «vore i escoltar» rates penades

Alguns alumnes de 1r d´ESO (E 14 i E 13) i 3r d´ESO (E32 i PMAR) vàrem anar a veure les rates penades a la zona pròxima al camp de futbol del Palleter i al Barranc de la Rambla del Poyo, acompanyats per Mª Ángeles Ruiz Simón, professora de Biologia i Geologia. En l´activitat, organitzada el passat 19 d´octubre per l´àrea d´Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l´Ajuntament de Paiporta, férem un taller sobre aquests xicotets mamífers quiròpters amb Toni, monitor de l´empresa la Granja de Bitxos. En primer lloc, a poqueta nit, ens va explicar el projecte de protecció i potenciació de poblacions de rates penades per la recuperació d´aquests animals com espècie vulnerable, molt important en el manteniment de l´equilibri dels nostres ecosistemes i pel control biològic de plagues de mosquits dels quals s´alimenten (132 mosquits per nit i rata penada). Amb aquesta finalitat s´han col·locat 10 refugis o «caixes niu» planes que poden ser ocupades per més de 200 rates penades de l´espècie Pipistrellus pygmaeus.

Encara que existeixen més de 20 espècies diferents en la Comunitat Valenciana, únicament algunes d´elles tenen probabilitats d´habitar en un entorn urbà, utilitzant com a refugis artificials estructures humanes com a juntes, esquerdes o teules. Les espècies que habiten a Paiporta són: Pipistrellus pipistrellus (rat penat comú), que és un quiròpter dels més xicotets d´Europa: el seu cos té una mida de 4 cm (sense comptar les ales) i pesa de 3 a 8 g i el seu pelatge és de color marró fosc. També està la Pipistrellus pygmaeus (rat penat de Cabrera) espècie quasi idèntica a l´anterior que es distingix pels ultrasons emesos quan s´orienten per capturar a les seues preses mitjançant senyals d´ecolocalització de diferents freqüències (55 khz P. Pygmaeus i 45 Khz P. Pipistrellus).

Gràcies a un detector d´ultrasons SSF BAT 2 de Wolkmann poguérem «veure i escoltar» molts rats penats dels dos tipus. A les 20.30 hores donarem per finalitzada esta activitat tan interessant que ens ha apropat al món desconegut d´aquests xicotets aliats en la lluita contra els molestos mosquits.