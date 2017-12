Després de 10 anys acollint i recuperant tortugues marines, ha arribat a l'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals del Mar (ARCA del Mar) de l´Oceanogràfic la tortuga número 350, un registre extraordinari per a qualsevol entitat que es dediqui a esta funció, que es realitza gràcies a la col·laboració dels pescadors valencians i a la Xarxa de Varaments composta per la Conselleria d´Infraestructura, Territori i Medi ambient, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic. El numerat com 350 és un queloni de 14 quilos procedent de Peníscola, que va ser capturat dimarts passat 28 de novembre accidentalment en feines de pesca. La tortuga està rebent l'atenció i les cures necessàries de la Fundació Oceanogràfic perquè, una vegada recuperada, puga tornar de nou al mar. L´Oceanogràfic de València compta amb l´ARCA del Mar des de 2007. Es tracta d´una de les instal·lacions més modernes i grans del Mediterrani, especialment dissenyades per a l'acolliment i recuperació de tortugues marines. Este centre destaca per ser el major d'Espanya i un dels majors d'Europa per a l'atenció i rehabilitació d'estos animals.