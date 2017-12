el llenyater de fortaleny

Enric Valor

Adaptació de: Jordi Raül Verdú

Edicions del Bullent

ISBN: 8499041949

Pàgines: 40

Preu: 8 euros

El llenyater de Fortaleny és una de les rondalles més conegudes d´Enric Valor i, potser, l´única ambientada a la Ribera Baixa, concretament al poble de Fortaleny. Narra la vida d´un personatge que viu de tallar llenya a l´època dels romans i que té sempre el desig que menjar-se un bon bullit de cols. Però, un dia, mentre prepara el dinar, es troba amb dos forasters que li pregunten on hi ha esclata-sangs. Ell els envia per un camí allunyat del perol on cou el dinar, però quan és l´hora de menjar descobreix que li han furtat les cols. S´inicia així una història divertida en la qual apareixen Jesús i Sant Pere, que li concedeixen tres dons, gràcies als quals aconsegueix viure molts anys i enganyar la mort. La rondalla de Valor en aquesta edició ha sigut adaptada per Jordi Raül Verdú, que l´ha adequada per a ser llegida per lectors de segon o de tercer cicle de Primària. A més, té unes magnífiques il·lustracions fidels a l´estil d´Antoni Laveda.