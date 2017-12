El blog de l'Oceanogràfic guanya el primer premi en el concurs de l'Escola Professional Xavier de València

El blog de l´Oceanogràfic ha guanyat el primer premi del concurs de blogs que el departament de Formació en Centres de Treball de l'Escola Professional Xavier de València, convocà per segona vegada el passat mes de novembre, dins de les activitats de l´European Vocational Skills Week, una setmana sobre la formació professional organitzada per la Unió Europea. La convocatòria era oberta a totes les associacions, entitats o empreses que col·laboren amb el centre educatiu i que tinguen un blog actualitzat, requisits que complia l´Oceanogràfic. El blog ha guanyat el primer premi, dotat amb 125 euros i altres 125 per a l´ONG que el guanyador decidisca. En este cas, l´aquari ha optat per donar tots els diners íntegres a l'Asociación de Labores la Iaia, que realitza activitats relacionades amb la Teràpia de labors (punt, ganchillo€) dirigides principalment a persones majors i que va col·laborar amb l´Oceanogràfic en el Dia dels oceans, el 8 de juny de l'any passat. En el projecte «Teixint mars de solidaritat» uns 300 voluntaris van teixir més de 500 mantes, per recrear el mar amb fins a 100 espècies marines, que van ser exhibides el 8 de juny en l´Oceanogràfic. Posteriorment, les mantes-oceans es van desmuntar i es van elaborar diverses mantes per a persones sense recursos i per a centres de refugiats. La donació econòmica suposa una ajuda perquè l'associació mantinga la seua tasca.