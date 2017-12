La Lliga de Colpbol atrau 4.000 xics i xiques

Al llarg de huit mesos, desenes de pobles i ciutats albergaran les jornades que componen cadascuna de les tres rondes de competició en què s'estructura la LOC organitzada per l'Associació Esportiva Colpbol, i única disciplina mixta en totes les categories dels Jocs Esportius de la Generalitat. Més de 4.000 esportistes entraran en lliça en les categories aleví, infantil i cadet.

La competició tindrà fase pròpia en Alacant per segon any consecutiu, amb equips representants d'Elx, Altea, Crevillent, Elda, Novelda, Finestrat, Pilar de la Horadada?

Al llarg de la primera fase la competició visita Museros, Albuixec, Altea, Torrent, Elx, Énguera, Elda, Novelda, Castelló, Sagunt, El Saler, El Puig, així com Burjassot, Mislata, Oliva i Meliana que acolliran dues jornades cadascuna i la ciutat de València que albergarà competició en fins a quatre seus diferents, com ara el Poliesportiu de Natzaret, l'IES Cid, o les instal·lacions esportives del CEIP López Rosat.

Destaca així mateix en esta primera ronda, l'Horta Nord Colpbol Cup, jornada especial que cada any reunix, dins la primera ronda de la Lliga, a equips d'esta comarca i que es disputà en el Poliesportiu Municipal de Foios el passat 5 de desembre amb 30 equips representants de Vinalesa, el Puig, Albalat dels Sorells i l'amfitrió, Foios.

La 1a ronda es tanca a la fi d'any, i la LOC reinicia els seus partits amb la segona ronda a disputar entre els mesos de gener i abril, preludi al mes de maig, quan seran les Finals de Colpbol 2018, esdeveniment que la passada temporada va tenir com a escenari els poliesportius de Burjassot, Meliana, i València, en concret en el Poliesportiu Municipal de Natzaret, al llarg de cinc intenses jornades que commemoraren els 20 anys de Colpbol.



Un joc per a tots i totes

La consolidació de la LOC és una realitat que oferix una alternativa d'esport i competició diferent, basada en valors com la cooperació, la igualtat, la participació o la inclusió i que cada any creix en pràctica i seguiment entre els escolars valencians. Però no solament tenen oportunitat els equips valencians; el juny passat València i Burjassot acolliren el 1er Campionat d'Espanya de Colpbol en el qual 12 ciutats espanyoles van competir pel títol. En 2018 de nou València será seu del 2n Campionat d'Espanya entre el 21 i el 24 de juny.