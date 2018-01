L'aposta de l'institut Rascanya per promoure el valencià té premi

Les i els alumnes de l'IES Rascanya han concursat en tres dels quatre cursos de l'Educació Secundària Obligatòria i han quedat entre els tres primers en tots ells. En 1r d'ESO l'alumna Ariadna Serrano ha quedat segona amb el treball L'Albufera d'Anna. L'endemà d'Iris Sánchez ha guanyat el tercer premi de 3r d'ESO. També han quedat tercer en 4t d'ESO el conte Xufafamília del grup format per Carolina Engita, Ainara Hermosilla, Nicola Mª Ianosel, Jeremy Loyola, Eva Máñez, Arnold Salido y Victoria Yagüe.



«Esperó per animar a escriure»

Carme Trescolí, professora de Valencià, de 1r i 3r d'ESO, no va dir a l'alumnat que anava a presentar els seus treballs al concurs del CVC. «Este tipus de certamen són un esperó per animar a les i els joves a escriure en valencià al mateix temps que els permet treballar d'una forma més creativa», apunta. També subratlla que pels estudiants «és important veure que el seu treball té un valor».

Imma Monzó, professora de valencià de 4t, explica que Xufafamília «és un text dialogat entre tres generacions de xufes: els avis, conreats de forma tradicional; els pares, fruit de l'agricultura mecanitzada; i els néts, producte del cultiu ecològic». «Ha estat una experiència molt motivadora i il·lusionant pels joves, ja que han fet un treball d'investigació i li han donat forma literària».

Tots els i les alumnes premiades de l'IES Rascanya pertanyen als grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA). Estos grupssón plurilingües i l'alumnat cursa assignatures en anglés, francés, valencià i castellà. Els premiats del curs passat, el de les Dones científiques i valencianes també ho eren.

Les professores van emprar una metodologia amb dues parts pel que fa a l'organització de la tasca. Una primera de recerca tant bibliogràfica com d'enquestes personals en la zona objecte d'estudi: descripció dels paratges naturals, botànica, gastronomia, etc. I una segona part en què partint d'eixe material s'elaborava un text literari. Generalment tenia forma de dietari o diari personal, alguns narraven un viatge en eixe indret amb cert to enyoradís. Finalment, buscaven imatges que acompanyaren el text.



Recerca i creativitat

Així, els i les joves han treballat fragments d'altres obres literàries i geogràfiques per confegir la seua narració, entre ells textos del Quadern gris i La Tramuntana de Josep Pla i Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del reyno de Valencia, d'Antoni Josep Cavanilles.

«Per a ells i elles ha estat, crec, una experiència estimulant perquè està a mitjan camí entre el que és la creació pura ("inventar-t'ho") i la tasca de base que és la recerca de materials. I sobretot, aprenen a organitzar-se i a fer-se un pla de treball», conclou Trescolí.