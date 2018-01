El cor dels dofins bombeja per a la ciència

El doctor Andreas Fahlman, investigador de la Fundació Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana, juntament amb la col·laboració del doctor Stefan Miedler, veterinari especialista en cardiologia, es troben realitzant un estudi a Hawaii que durarà dues setmanes, sobre el funcionament del cor dels dofins.

Esta recerca naix de la col·laboració entre la Fundació Oceanogràfic i Dolphin Quest, amb l´objectiu d´estudiar el funcionament del cor en estos animals per comprendre, entre altres coses, perquè els dofins poden arribar fins als 1.000 metres de profunditat i a fer immersions de fins a 13 minuts.

L´equip d´investigadors és capaç de veure el cor i prendre dades similars a les quals s´obtenen dels humans als hospitals, utilitzant una tècnica anomenada ecocardiografia transtoràcica. Actualment, s´estan prenent dades sobre la despesa cardíaca (el volum de sang que el cor bomba per minut en un dofí) mentre els dofins respiren en la superfície i mentre aguanten la respiració (apnea), per estudiar els canvis en el bombament del cor durant el busseig. Estudis com este només poden ser realitzats en ambients controlats i gràcies a la participació voluntària d´animals entrenats. Així han descobert que el cor dels dofins s´encarrega de bombar la sang i de repartir l´oxigen per tot el cos, que és limitat quan els animals bussegen, ja que no poden respirar. Per això, el cor ha de treballar de forma eficient per distribuir l´oxigen per tot el cos.

Durant el busseig, el ritme cardíac disminuïx, per la qual cosa el cor reduïx el bombament del volum de sang, que s´envia preferentment cap al cor i el cervell, ja que estos òrgans no poden treballar amb nivells baixos d´oxigen.

Encara que anteriorment s´havien obtingut dades sobre la freqüència cardíaca en dofins, ningú havia mesurat la despesa cardíaca. Per això, esta recerca contribuirà a entendre les limitacions fisiològiques d´estos animals davant els canvis mediambientals que es produïxen en l´oceà. Si pensem, per exemple, en la reducció de l´aliment deguda a la sobrepesca, estos animals haurien de realitzar majors esforços de busseig per trobar aliment, però en quin moment deixarien de ser capaços de capturar suficients preses per a la seua supervivència? Per això, tota la informació que s´obtinga dels animals estudiats a Hawaii i a l´Oceanogràfic servirà per ajudar als dofins salvatges.