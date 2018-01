Una mirada a l'escola real

La Pràctica Psicomotriu Aucouturier que desenvolupa el CEIP Sant Roc de Silla l´observen en directe, en xicotets grups de quatre, alumnes de la Universitat de València (UV) que estudien 3r del Grau de Mestre en Educació Infantil acompanyats pel seus professors, Vladimir Martínez (Educació Física) y M.ª del Mar Bernabé (Música). Açò és possible gràcies a la col·laboració d´esta escola pública amb el Departament de Didàctica, Expressió musical, plástica i corporal de la UV.

«Tindre una classe pràctica en una assignatura no és molt comú, però ens servix per acostar el que fan els i les mestres en la escola real al que fem en la Universitat», conta Martínez. «En la facultat veiem la teoria i anant a l´escola fem una observació sistemàtica de com l´apliquen els i les mestres en el dia a dia, i després fem una posada en comú». «Observar el comportament de l´alumnat té dóna l´oportunitat d´ampliar el teu coneiximent», diu Maria Mery, una de les alumnes.