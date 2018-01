Un curs descobrix des de dins el món de les tortugues

Un dels objectius de la Fundació Oceanogràfic és ampliar la labor de l´aquari en matèria d´investigació i divulgació científica. Per això, entre altres coses, s´organitzen cursos per descobrir i facilitar el coneixement del medi marí als visitants del centre i a professionals que treballen en este àmbit.

El pròxim curs que ofertarà l´Oceanogràfic és del 12 al 16 de febrer, baix el títol «Biologia, recuperació i conservació de tortugues marines». Es tracta d'un curs avançat dirigit a persones amants dels animals i interessades a augmentar els seus coneixements sobre la biologia de les tortugues marines i el procés de cura i recuperació en nuclis zoològics, així com la seua posterior reintroducció al medi marí.

Com a novetat d'enguany, el curs amplia el nombre d'hores, passant de les 12 hores que constava en 2017 a 20 hores, i de tres a cinc dies de durada. L'ampliació del curs permet tractar diversos temes amb profunditat i que cap coneixement quede sense abordar per falta de temps.

Les persones que impartixen aquests cursos són professionals amb àmplia experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes, és a dir, persones de l'equip de l´Oceanogràfic (biòlegs i veterinaris), així com investigadors d'algunes universitats de la Comunitat Valenciana, com la Universitat de València o la Universitat Politècnica, i també d'altres comunitats autònomes, com és el cas de la Universitat de Barcelona.

Metodologia dinàmica

Igual que en la resta de cursos que s'oferixen en l´Oceanogràfic -gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium-, en este centrat en les tortugues s'empra una metodologia dinàmica i participativa. Per a això, es realitzen diverses xerrades en una sala habilitada per als cursos, així com una sessió pràctica a l'Àrea de Recuperació d'Animals del Mar de l´Oceanogràfic (ARCA del Mar), on es troben les tortugues marines i en la qual els professionals del parc ensenyen diferents aspectes biològics d´estos quelonis, així com el seu maneig, manteniment i cura en un medi controlat. A més, l'últim dia els assistents al curs presenciaran una de les tortugues que prèviament han vist en l'ARCA del Mar i que ja estan recuperades.

En les jornades també s'aborden altres temes interessants, com els processos veterinaris en la recuperació de les tortugues marines o els projectes de conservació i recerca que es realitzen actualment. El coneixement d'estos treballs fa que l'alumnat dels cursos tinga una idea real de la problemàtica ambiental i les seues grans amenaces, per posteriorment proposar accions positives de respecte al medi marí en general i a les tortugues marines en particular. Per exemple, l´alumnat coneix els detalls de les campanyes de conscienciació entre el col·lectiu de pescadors, a través la Xarxa de Varaments, en la qual col·laboren.

Recurs educatiu

En el curs de tortugues no solament es parla de la biologia i el comportament de l'animal, sinó també del recurs educatiu de les tortugues marines en un mitjà controlat per realitzar diferents activitats amb la comunitat escolar. D'esta manera, es mostren diferents estratègies educatives per transmetre continguts i fomentar actituds positives de respecte als mars i oceans.

El temari del qual es pot consultar a la pàgina web de l´Oceanogràfic: www.oceanografic.org.