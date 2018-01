L'IES La Sénia té un trio d'asos de la programació

L'objectiu del concurs és motivar als alumnes dels cicles de FP d'Informàtica perquè milloren les seues habilitats programant. En ell es demanen no solament coneixements, també velocitat i capacitat de treball en equip. Van participar 177 equips (11 d'ells valencians) de 33 instituts de tota Espanya. Cada equip està format per tres estudiants i van haver de resoldre sis problemes de programació de diferent complexitat al llarg de dues hores i mitjana.

El guanyador va ser l'equip Vacíos legales de l'Institut Sabadell del municipi català del mateix nom, que va resoldre cinc problemes en 9 minuts i 17 segons. El grup de l'IES La Sénia va ser el més ràpid dels cinc primers, al solucionar quatre problemes en 4 minuts i 59 segons. L'equip Javatos del Ceedcv és quedà a sis segons del cinqué lloc.

Este torneig servix com a preparatori de la fase autonòmica del «ProgramaMe» que se celebrarà en març i que es classificatòria per a la gran final nacional de la Complutense. El trio d'asos de l'IES La Sénia ja arribà l'any passat, quan estudiava 1r de DAW, a la final estatal.



Motivació i currículum

El professor de l'IES La Sénia que ensenya Programació a estos tres joves, José Chamorro, avança que enguany l'institut de Paiporta presentarà sis equips al «ProgramaMe». «Este tipus de concursos motiven molt als alumnes. De fet, si tots els exercicis que fan per preparar-se li'ls manara com a deures, no els farien», diu Chamorro. A més, afegix, «poder dir que has guanyat o quedat entre els primers d'un concurs nacional de programació és una forma magnífica de fer currículum abans d'eixir de l'institut».