Els Jocs Esportius Adaptats reunixen a 700 persones

En el marc dels jocs esportius, una de les actuacions bàsiques desenvolupades per la Conselleria d'Educació i Esport són els jocs esportius adaptats, dirigits a persones amb algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial.

En estes jornades es duen a terme diverses activitats adaptades a les discapacitats de l'alumnat, amb un caràcter ludicoesportiu, en funció de la discapacitat, així com esports reglats convencionals per als alumnes de més nivell.



Activitats per als pròxims mesos

El passat 19 de gener, tingué lloc a les instal·lacions esportives d'Alzira la XV Jornada d'Atletisme dels Jocs Esportius Adaptats, en la qual participaren més de 700 persones entre alumnat, professorat i acompanyants, procedents de 12 centres d'Educació Especial de la província de València: CEE Comarcal Carmen Picó (Alzira); Mare de Déu de l'Esperança (Cheste); Enric Valor (Gandia); Koynos (Godella); CEE Vall Blanca (Ontinyent); Sant Cristòfol (Sagunt); CPEE Miquel Burguera (Sueca); l'Encarnació i Torrepinos (Torrent); CPEE Rosa Llácer (Castellar-Oliveral); CPEE Ruiz Jiménez (València) i CEE Professor Sebastián Burgos (València).

Per als pròxims mesos, hi ha previstes una sèrie d'activitats, com són la Jornada de Bàsquet a l'Alqueria del Bàsquet el pròxim 13 de febrer; la Jornada de Colpbol al Poliesportiu de Beteró el dia 2 de març; la Jornada d'Integració al Complex Educatiu de Cheste el 19 d'abril; un dia dedicat al Boccia, que es durà a terme el 16 de maig al Pavelló de la Universitat Politècnica de València; i, finalment, la Jornada de Futbol Sala que tindrà lloc al l Pavelló de la Universitat Politècnica de València el pròxim 29 de maig.

Les jornades es desenvolupen amb la colaboració de l'alumnat del Cicle d'Animació d'Activitats Físicoesportives de l'IES Conselleria, que ha programat un circuit de 12 estacions per les quals passaran la totalitat dels alumnes participants i en els quals es practicaran activitats amb música, carreres d'obstacles, tanques, bots i carreres.