«Una experiència personal i cultural»

El professorat i l´equip directiu de l´IES Abastos de València coincidixen a dir que els programes d´Erasmus+ K2, com el projecte VITAE que coordinen, suposen per a l´alumnat «una fantàstica experiència a nivell personal i cultural». Mª Carmen Hueso, una de les dues professores que acompanyà al grup d´alumnat valencià, explica que amb les activitats i el viatge que realitzaren en gener, els joves «han vist tot al que poden optar». A més, també incidix en què és «tot un repte i una oportunitat per a ells, perquè molts no havien ni pujat a un avió mai».

A banda de millorar la seua formació acadèmica, els estudiants coneixen altres cultures i països. A marta Martí l´estada d´una setmana a Hamburg li va semblar «molt entretinguda i interessant». «S´aprén molt de les persones d´altres països», explica l´alumna d´FP Bàsica, que es queda amb el sentiment de companyonia que hi havia entre tots els participants. «Encara que no ens coneguérem tots intentàvem ajudar a la resta a l´hora d´entendre´ns i el treball en equip fou molt bo», destaca.

També estudia FPB Ana García. Per a ella, és una experiència per a recordar, ha sigut molt bonic». «Vull formar-me per a poder treballar en altres països i crec que amb estes experiències puc créixer molt», reflexiona. «Ha sigut impressionant haver-ho aconseguit amb el meu treball i esforç», apunta satisfeta. D´altra banda, Jorge Jerez destaca «el fet d´haver conviscut amb estudiants xecs, belgues i alemanys i haver compartit una setmana junts. Ens ha servit per a aprendre molt de la resta i per a fer amics; és molt positiu».

L´alumnat coincidix en el fet que suposarà un punt d´inflexió. «Ens anima a treballar i, potser, arran d´açò, molts ara volem fer pràctiques a l´estranger. Hem viscut què és conèixer gent, conviure en un altre país, amb una altra cultura...», comentaven en grup.

L´alumnat que en esta ocasió no ha pogut desplaçar-se també ha pres nota. «Estem intentant millorar el meu nivell d´Anglés, ser més puntual i més responsable amb el meu treball», confessen Alejandro Navarro i Mateo Pastor.

Este curs l´IES Abastos du a terme cinc projectes de mobilitat, ja que uns acaben i altres estan començant. A més, també han sol·licitat un nou Erasmus+ i participaran en el projecte «Transformació Digital Europea» coordinat per la Diputació de València.

Com explica Catalina Carrión, cap del departament de Pràctiques i coordinadora Erasmus, el centre va començar a treballar en este aspecte en 2012, i amb més intensitat des de 2015. De 2016 a 2019, 25 professors participaran en programes de mobilitat, de 2016 a 2019 viatjaran 12 alumnes i per a este curs, a més, s´han concedit 15 places més per als graus Mitjà i Superior.