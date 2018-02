Alcoi convoca el I Concurs de Micropoemes Joan Valls

L´Ajuntament d´Alcoi i la Coordinadora pel Valencià de l´Alcoià i el Comtat convoquen el I Concurs de Micropoemes Joan Valls, dins de les activitats realitzades per a commemorar el centenari del naixement del poeta de la Mariola (Alcoi, 1917) i difondre la seua obra, amb premis de 150 i 300 euros als millors versos per a la modalitat d´adults, i vals de compra de 30 i 50 euros per als estudiants que hi participen.

Els textos, la llargària dels quals no ha de superar els quatre versos, hauran de presentar-se abans de l´1 d´abril –inclòs– únicament per correu electrònic a l´adreça concursjoanvallsescolar@gmail.com en el cas de participar en la modalitat escolar, i a concursjoanvallsadult@gmail.com per a la d´adults. Aquests han d´estar escrits en valencià i fer referència a la vida o obra del poeta alcoià, així com ser originals i no haver sigut publicats en cap mitjà o suport.

En el concurs escolar podrà participar qualsevol alumne dels centres educatius de les comarques de l´Alcoià i el Comtat en diferents categories: segon cicle de Primària, tercer cicle de Primària, primer cicle de Secundària, segon cicle de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, i Educació Especial. Cada centre podrà seleccionar un màxim de tres alumnes per cada aula.

En la modalitat d´adults cada participant podrà enviar un màxim de cinc micropoemes amb pseudònim. La dotació econòmica per als adults és la següent: un primer premi de 300 euros i un segon de 150 euros. A més, els guanyadors d´ambdues modalitats rebran un lot de publicacions de l´Any Valls.

Els poemes enviats es difondran via Twitter amb l´objectiu que els joves es familiaritzen amb la poesia, en lligen i n´escriguen, gràcies a les possibilitats que ofereixen les xarxes socials. El jurat donarà a conéixer públicament la resolució del concurs durant el mes d´abril de 2018 a la pàgina web de l´Ajuntament d´Alcoi, on es poden consultar també les bases del certamen.