Carlet acollirà la XIV Trobada d'Escriptors de la Ribera

La catorzena edició de la Trobada d´Escriptors de la Ribera reunirà el dissabte 17 de febrer, a la localitat de Carlet, les escriptores i els escriptors de bona part dels pobles de la comarca perquè intercanvien idees i paraules. També hi assistiran altres professionals vinculats al món del llibre i de la cultura com són fotògrafs, editors i il·lustradors ampliant el cercle d´assistents fins a quaranta persones.

L´encontre d´aquest grup de lletraferits es produeix gràcies a la iniciativa de l´autor Josep Lozano i se celebra de forma itinerant des de l´any 2004. De fet, la Trobada d´Escriptors de la Ribera ha passat, a hores d´ara, per Benifaió, Alginet, Sueca i Algemesí, entre altres localitats. La jornada de dissabte començarà a les 11 h a l´Ajuntament de Carlet, on s´ha programat la recepció dels assistents. A continuació, participaran en un recorregut pel nucli urbà del municipi que discorrerà per l´església de l´Assumpció de la Mare de Déu, un edifici que va pertànyer originalment a un convent de dominics. La següent visita serà a l´ermita de Sant Bernat, erigida al 1666 pel comte de Carlet, Jordi de Castellví. Un santuari que arquitectònicament és una capella de planta centralitzada, heptagonal a l´exterior i circular a l´interior. El recorregut passarà també pels Depòsits dels Pinets, l´estació de tren, el parc escolar Juan Vicente Mora i finalment la biblioteca. En acabar dinaran al Cinema Bar de la localitat.