Comença una nova edició de «Pilota a l'escola: ja «va de bo» en 445 col·legis i un centenar d'instituts

El programa «Pilota a l´Escola» té com a finalitat introduir el joc de pilota als centres educatius, ensenyar a l´alumnat l´esport dels valencians, així com transmetre al professorat les possibilitats educatives, socials i culturals de la pilota valenciana. Esta setmana, al CEIP Pare Català de València va tindre lloc la jornada d´obertura del programa per a este curs 2017-18, en el qual, per primera vegada, també poden participar els centres que impartixen Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Per al conseller, Vicent Marzà, este programa «reunix esport, cultura i educació» i, a més, dóna a conéixer a l´alumnat «un esport que està en el nostre ADN cultural i fomenta valors per a treballar amb el nostre alumnat des del punt de vista educatiu, amb sessions pràctiques impartides per pilotaris. Així donem a conéixer la pilota valenciana, tot el que la rodeja i hi sumem aficionats joves». I és que, a més del conseller i del director general d´Esports, Josep Miquel Moyà, en la presentació també van participar els jugadors de raspall Ricardet, Moro i Moncho; el jugador d´escala i corda Fageca i l´exjugador i guanyador d´11 títols individuals, Álvaro; els tècnics Juanba i Enric, a més del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, alguns dels quals no dubtaren en fer unes partides amb l´alumnat del centre valencià.



Un programa que creix

Vicent Marzà també destaca que l´acollida al programa ha augmentat en els últims cursos. «Incorporem ´Pilota a l´Escola´ a Secundària i a més dupliquem la participació d´escoles en tres anys», detalla. D´esta manera, s´ha passat dels 11.925 alumnes de 265 centres que participaren el curs 2014-15, als més de 18.500 xiquets i xiquetes de 445 escoles que s´han inscrit este curs, sense comptar l´alumnat de Secundària que s´incorpora per primera vegada enguany al programa, a través d´un centenar d´instituts.

Així mateix, per a esta edició, Esport ha ampliat el pressupost a 150.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 30 % respecte a l´edició de l´any passat. Cal recordar que en el curs 2014-15 i en el 2015-16 el pressupost fou de 95.000 euros.

La principal novetat d´esta edició és l´extensió del programa a l´etapa de Secundària, per mitjà de l´organització d´una competició de raspall en primer d´ESO que tindrà lloc els mesos de maig i abril. S´estima que participaran, almenys, un centenar de centres d´esta etapa educativa, que hauran de fer la inscripció en la web del programa (http://www.pilotaescola.gva.es).



Fase interna i intercomarcal

En el programa de Secundària hi haurà una primera fase interna en què dos centres pròxims competixen entre ells en un sistema d´anada i tornada. Posteriorment, hi haurà una fase intercomarcal, que tindrà lloc del 25 d´abril a l´11 de maig, i en la qual participaran els equips dels centres guanyadors de la fase anterior, i el 24 de maig tindrà lloc la fase final.

Cal recordar que el passat mes de desembre la conselleria va posar en marxa un nou portal web del programa «Pilota a l´Escola», en el qual hi ha un apartat dedicat a la competició entre els centres escolars, així com material gràfic i vídeos, tot relacionat amb el món de la pilota valenciana. A més, el web oferix informació detallada del programa, així com un formulari d´inscripció, enllaços d´interés i un espai per als docents, a més d´un vocabulari de pilota valenciana.