Aprenent amb taurons

Del 26 de febrer al 2 de març es realitzarà en l´Oceanogràfic el XV curs «Maneig i manteniment de taurons al medi controlat». Es tracta d'un programa divulgatiu avançat de 20 hores, dirigit a persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre la biologia i manteniment dels esquals.

El curs l´impartixen professionals amb àmplia experiència, és a dir, membres de l'equip de l´Oceanogràfic (cuidadors, biòlegs i veterinaris), així com personal extern expert en taurons, com Jaime Penades, investigador de la Universitat de València i president de l'associació Lamna, que mostrarà la interacció de la pesca i els taurons. El bus professional, Julio Sanz, del club Pepe Dave Center de la platja del Carmen de Mèxic, transmetrà en una sessió especial la seua experiència de busseig amb el tauró toro (Carcharinus leucas). Sanz participarà, així mateix, en la presentació del documental de Daniel Aldaia «Conoce a la bestia... de cerca», protagonitzat per la periodista de Mediaset, Laura Madrueño. L´acte serà el divendres, 2 de març, a l'Auditori Roig.

Contacte directe i recerca

En este curs, igual que la resta que s'ofereix en l´Oceanogràfic, s'empra una metodologia dinàmica i participativa. Per a això, es realitzen diverses xerrades en una sala habilitada per als cursos i una sèrie d´eixides per les instal·lacions del centre, on els responsables ensenyen diferents aspectes biològics dels taurons, així com el seu correcte maneig i manteniment. Igualment s'organitza una visita tant a la zona de públic com a la zona tècnica i a la cuina, on es prepara l´aliment, la qual cosa permet que els assistents entenguen el dia a dia del manteniment dels esquals en un aquari en general i en particular en l´Oceanogràfic, gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium.

També s'aborden altres temes interessants, com la medicina veterinària en taurons i els projectes de conservació i recerca que es desenvolupen actualment. El coneixement d'estos projectes fa que l'alumnat dels cursos tinga una idea real de la problemàtica ambiental i les seues grans amenaces, per posteriorment proposar accions positives de respecte al medi marí.

Estratègies educatives

En el curs de taurons no solament es parla de la biologia i del comportament de l'animal, sinó també del recurs educatiu de taurons en un medi controlat per a posar en marxa activitats amb la comunitat escolar. D'esta manera, es mostren diferents estratègies educatives per acostar el tema de la conservació a les persones que visiten l´Oceanogràfic i que ens permet transmetre continguts i fomentar actituds positives de respecte.

El temari detallat del curs es pot consultar a la pàgina web de l´Oceanogràfic (www.oceanografic.org).