Ontinyent ret homenatge al cinema i a la literatura negra

La capital de la Vall d'Albaida celebra, per tercer any consecutiu, la proposta cultural Ontinyent Setmana Negra, que es prolongarà fins al 10 de març. La ciutat compta amb una extensa programació cultural dedicada al cinema i la literatura negra que inclou projeccions de pel·lícules, presentacions de llibres, xarrades, rutes guiades i sopars amb tertúlia amb autors com Carlos Zanón, Inés Plana, Anna Moner o Silvestre Vilaplana, entre altres.

Es tracta d'una iniciativa organitzada pel Cine Club Utiye i el Club de Lectura d'Ontinyent amb la col·laboració del consistori i diverses empreses i entitats de la ciutat. En l'apartat literari destaquen les xarrades, les taules redones i la presentació de diversos llibres com Jaume Fuster, gènere negre sense límits d'Àlex Martín, El cuarto disparo de Javier Lacomba o Morir no es lo que más duele d'Inés Plana, entre altres. La inauguració del cicle de cinema i literatura va tindre lloc el passat dijous al Centre Cultural Caixa Ontinyent i va comptar amb la participació de l'autora Anna Moner, una de les escriptores valencianes amb més projecció del moment.

Quant al cinema, durant tot el cicle s'estan projectant novetats com Suburbicon i En realidad nunca estuviste aquí i també clàssics com El silencio de los corderos o El sueño eterno. A més, s'ha dut a terme una ruta guiada pels carrers que van ser escenari de crims i altres delictes als segles XVI-XIX i una altra pels refugis de la Guerra Civil a Ontinyent que s'ha previst per al dia 10 de març, així com també la celebració de dos sopars amb tertúlia en què participaran escriptors i criminòlegs.

La cloenda d'Ontinyent Setmana Negra tindrà lloc el dissabte dia 10 a partir de les 19.30 h al Centre Cultural Caixa Ontinyent. Aquest acte comptarà amb la presència del novel·lista, guionista i crític literari Carlos Zanón, autor de Yo fui Johnny Thunders i Taxi.