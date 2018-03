Pasqua al «Campament tortuga»

S'acosta la Setmana Santa, i amb ella les vacances escolars. Un moment per gaudir amb la família, però moltes vegades les obligacions laborals no ho permeten. Per això, l'escola de Pasqua de l´Oceanogràfic de València és una bona opció perquè els xiquets i les xiquetes puguen submergir-se en una extraordinària aventura i gaudir de les vacances de Pasqua d'una manera molt especial i divertida en l'aquari més gran d'Europa.

Qualsevol que tinga entre cinc i 12 anys d'edat pot participar en esta escola que es realitzarà des del dimarts 3 fins al divendres 6 d'abril. Enguany, la iniciativa educativa de l´Oceanogràfic porta per títol «Campament tortuga», perquè es convertix en un autèntic campament per a la protecció de les tortugues i els participants viuran de prop el món de la biologia i coneixeran com cuidar d'uns animals tan emblemàtics com les tortugues marines.

Estància nocturna

L'horari de l'escola serà de 9 a 17 hores el dimarts i dimecres. El dijous, començarà a les nou del matí i, com es realitzarà l'activitat «Dormir amb taurons», finalitzarà el divendres a les 15 hores, posant el punt final a l´escola de Pasqua. Encara que l'hora d'entrada és a les 9 hores, les famílies també tenen l´opció de guarderia matinal on es pot deixar als xiquets i les xiquetes a les 8:30 hores, indicant-ho prèviament.

Per realitzar les diferents activitats programades, cada educador s'encarregarà de portar un grup d'uns 10 participants. D'esta manera, és molt més senzill poder visitar les instal·lacions obertes al públic i endinsar-se en diverses zones tècniques on els més menuts aprendran moltes coses relacionades amb els animals de l´Oceanogràfic, de la mà dels entrenadors i aquaristes de belugues, dofins o lleons marins. També es realitzarà una sèrie de tallers i manualitats relacionades amb les tortugues marines i el problema que suposa l´actual contaminació marina per als animals dels nostres mars i oceans. El missatge de la conservació i conscienciació està present perquè jugant, els escolars coneguen el problema i com contribuir a la seua solució.

Gimcana: salvar un niu

A més, podran visitar l'Àrea de Recuperació i Conservació dels Animals del mar (ARCA de mar), un espai que funciona com un hospital i on s'ha recuperat ja més de 370 tortugues, moltes d'elles malaltes o ferides que van poder ser alliberades al mar.

La nit del dijous hi haurà una gran gimcana nocturna titulada «El misteri de la tortuga», on els xiquets i les xiquetes es convertiran en detectius naturalistes. En cada instal·lació de l´Oceanogràfic hi haurà una prova que hauran de superar per arribar a la següent pista, tot amb l´objectiu de salvar un niu de tortugues. Aconseguiran trobar el niu i posar fora de perill els seus ous? Una vegada trobem tota la informació del missatge, els xiquets passaran la nit dormint en la instal·lació dels taurons, on se simularà una guàrdia per vigilar i custodiar la supervivència del niu recentment descobert.

Les consultes per ampliar la informació es poden formular a la pàgina web de l´Oceanogràfic (www.oceanografic.org).