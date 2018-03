El mosquiter comú passa l'hivern a València

L'au coneguda com a mosquiter comú (Phylloscopus collybita) és un xicotet pardalet hivernant de menys de 10 grams de pes que passa l'hivern a la Comunitat Valenciana.

Cada any, en l´arribada de la tardor, abandona el nord d´Espanya i la zona del centre d´Europa, on cria a la primavera, i des d´on mesos després partix a la cerca de llocs de temperatures més càlides.

Per això, estos dies se´l pot vore volant per les instal·lacions de l´Oceanogràfic, on s'alimenta dels insectes que habiten en el llac viu, especialment dels que tenen fase larvària aquàtica i són alats quan muden a estat adult, moment en el qual aprofiten per a alimentar-se d'ells.

D'ací a unes setmanes els mosquiters se-n´aniran de l´Oceanogràfic fins a la pròxima tardor. Ara estan arribant altres aus insectívores procedents d'Àfrica, com l'Avió comú (Delichon urbicum), cosí germà de l'oroneta.