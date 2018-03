El valor de la protesta arriba a l'aula amb Regàs

L'escriptora Rosa Regàs va visitar l'IES Blasco Ibáñez de Cullera dimecres passat, 7 de març. La reconeguda pensadora acudia a la localitat per a impartir una conferència sobre «La desgràcia de ser dona». Hores abans, l'autora de Blava oferia diverses trobades intergeneracionals amb l'alumnat de Batxillerat.

Regàs va compartir amb la joventut la seua mirada sobre el futur universitari, oferint-los algunes eines necessàries, al seu judici, per a exercitar la llibertat i la ciutadania crítica: «no deixeu de protestar cada dia i a cada moment, sigueu vint o cent persones, per tot allò que considereu injust». L'exdirectora de la Biblioteca Nacional d'Espanya lamentava la pèrdua d'interès per estudiar el nostre passat, així com la submissió de la gent davant les injustícies: «es tracta d'una herència del franquisme, acceptar tot sense rechistar i menysprear la nostra pròpia història, el que és terrible perquè ens convertix en gent apàtica, indiferent i sense compromís algun».

Regàs va assegurar que la seua indignació «creix i s'intensifica amb l'edat, com més major em faig, més em rebel·le i menys puc callar davant el que no es pot permetre». També va reivindicar els valors republicans com possibilitadors d'«una necessària escola pública i laica». L'alumnat va quedar sorprès per l'energia vital, la passió i l'esperit de protesta de l'escriptora, considerat entre elles i ells com a «admirable» o «impactant».

En acabar la seua intervenció, l'escriptora demanà opinió a cinc estudiants, interessada per descobrir les seues inquietuds i projectes futurs. Encara que no tots sabien encara les seues metes, els animà a estudiar. «Recordeu sempre que vaig publicar la meua primera novel·la amb 58 anys, després em van donar el càrrec de directora de la Biblioteca Nacional amb 70, què importa l'edat? Teniu una vida per davant! Gaudiu-la cada segon i cerqueu la vostra pròpia felicitat perquè teniu un llarg futur per a descobrir el món!», apuntà.

Finalitzat l'acte, bona part de l'alumnat va intercanviar idees amb l'autora, que va signar exemplars de diverses obres, com La desgràcia de ser dona o La cançó de Dorotea. Posteriorment, Rosa Regàs va inaugurar un nou espai de Gènere i Igualtat en la biblioteca de l'institut. L'escriptora catalana va quedar molt sorpresa en descobrir una cita seua pintada: «Només quan tenim criteri podem dir que som lliures. Només quan tenim criteri podem estar una mica més segurs de no conventir-nos en el que volen fer de nosaltres tants governs, multinacionals, religions i tots aquells que pretenen dominar les nostres ments, els nostres cors i les nostres consciències».

La visita de Rosa Regàs va despertar tant interès i curiositat entre l'alumnat d'ESO que bona part també va acudir a la seua conferència en l'Auditori Municipal del Mercat de Cullera. L'endemà, l'escriptora va visitar a títol personal el Museu Casa Joan Fuster i l'Ateneu Republicà de Sueca, i va presenciar una mascletà a València.