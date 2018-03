La física i la tecnologia més joves viatgen a rússia

n Tot esforç té recompensa i bé ho saben catorze estudiants dels instituts Massamagrell i Benicalap i del Col·legi Maristas, de València els dos últims. Estos adolescents de 1r i 2n de Batxillerat són alguns dels guanyadors de la fira-taller Experimenta de 2016 i 2017 i hui i demà partixen cap a Moscou (Rússia), per a participar en un encontre internacional on podran exposar els seus projectes a un públic divers.

Fins al pròxim dimecres, els joves junt amb els seus professors i professores gaudiran d'una gran experiència formativa. «Poder estar en un país tan llunyà, distint i diferent com és Rússia suposa una oportunitat única. Estar ahí, interaccionar amb un sistema educatiu totalment diferent, conéixer famílies russes? crec que en poques ocasions es pot portar a terme una cosa així», explica Aleixandre Gironés, cap d'estudis de l'IES Benicalap i un dels tres docents que viatjarà d'este centre, junt amb Inmaculada Andrés i Jorge Llorca.

«Scentia Unescamus», la fira a la qual assistixen, es celebra al centre Gymnasium 1517 de Moscou des d'este divendres fins al diumenge, i té l'objectiu de «donar suport a estudiants i joves talentosos, a més de facilitar la interacció de centres educatius, estudiants, professors i científics de Rússia i altres països». En total, en les edicions anteriors han participat més de 3.000 persones.

Alberto Aparici, responsable de difusió i divulgació de l'IFIC-UV (Institut de Física Corpuscular), acompanyarà al grup a una cita que, segons explica, és «internacional». «Va gent de quasi tots els països de l'esfera de l'antiga Unió Soviètica, com Kazakhstan, Ucraïna, Bielorússia... i, a més de nosaltres, crec que també d'Alemanya i Finlàndia», apunta Aparici. Així, en principi, els valencians són els únics participants d'Espanya i un dels pocs de l'Europa occidental. «La fira ha de ser espectacular, perquè es celebra en un dels instituts més grans de Moscou, que és una urbe immensa», vaticinava el divulgador dies abans del viatge, quan els participants atengueren a Levante-EMV.

Chantal Ferrer, professora de Física Aplicada de la Universitat de València (UV) i coordinadora d'Experimenta, explica que la possibilitat del viatge sorgí arran de què un grup de Moscou participà en la fira de València en 2017, «i volien que estudiants d'ací anaren a la que ells organitzen. Ho vam comunicar a tots els guanyadors i alguns han decidit fer el viatge», apunta.

Ferrer considera que l'experiència serà «molt interessant, perquè a més del reconeixement que ja s'endugueren en Experimenta, l'alumnat té l'oportunitat d'anar a un intercanvi a una altra fira científica amb els mateixos projectes amb els quals han participat i han guanyat ací».



Treballs multidisciplinars

Els projectes que portaran l'IES Benicalap, el Massamagrell i el Col·legi Maristas posen en pràctica coneixements de Física, Química, Tecnologia, Matemàtiques i, fins i tot, Música. L'institut de València treballa amb sensors i plaques d'Arduino; el de l'Horta Nord, ha mesurat la circumferència i el radi de la Terra amb el mètode d'Eratóstenes, un geògraf i matemàtic grec del segle II aC; i, per últim, l'alumnat de Maristas va realitzar un experiment que enlaira un globus amb heli per a vore com l'afecta la pressió atmosfèrica o la falta d'ella i que, a més, va captar impressionats imatges de la Terra.

Dies abans de viatjar, l'alumnat es centrava en perfeccionar els seus projectes i, sobretot, en preparar les exposicions orals que han de fer en anglés. «No hem anat mai, no sabem rus ni tampoc el nivell que tenen de castellà i d'anglés... ens espanta un poc, però segur que va genial», afirmava el grup de Maristas. Benjamín Elche, professor de Matemàtiques i Cultura Científica del centre concertat, explica que el seu projecte «és multidisciplinari», i en ell treballen «de forma transversal Tecnologia, Física, Matemàtiques... el què motiva molt als alumnes».

Per la seua banda, Mónica Pérez i Eva Pérez, professores de Física i Química de l'IES Massamagrell, asseguren que els alumnes que han dut a terme el projecte del centre «tenen molt d'interés». «Amb ells treballem ciència una hora setmanal fora del seu horari lectiu», apunten. A més, les docents també agraïxen el suport que han tingut de les famílies des del primer moment.

Per a Jordi Vidal, el degà de la Facultat de Física, que és l'organitzadora d'Experimenta, este viatge és una oportunitat «tremendament important i molt emocionant per als alumnes, que veuen que el que fan als instituts té projecció».

A València, mentre esperen notícies de Moscou, ja ultimen l'edició d'enguany d'Experimenta, que serà el diumenge 22 d'abril al Museu de les Ciències de València, i a la qual Vidal espera «que la gent acudisca massivament».