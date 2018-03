Sobre les retallades en l'ensenyament de ciència

la Conselleria d'Educació té la intenció de validar la reducció heretada de l'anterior Govern de la Generalitat pel que fa a l'ensenyament de les ciències. Com a exemple, mentre en altres comunitats autònomes s'imparteixen quatre hores setmanals de Física i Química en 2n d'ESO, a la Comunitat Valenciana s'establixen només dues a la setmana: just la meitat. És a dir, els actuals responsables educatius valencians fixen 72 hores anuals per a esta matèria, mentre que en altres comunitats s'impartixen 144 períodes lectius per curs. Açò és equivalent a decretar que l'any acadèmic ha d'acabar en el mes de gener o que només s'ha d'estudiar el 50 % del temari. En 3r d'ESO ocorre una situació semblant i les assignatures pràctiques de laboratori han desaparegut d'una plomada. En definitiva, es tracta d'un vertader despropòsit, molt negatiu per a l'ensenyament de les ciències, que resulta incomprensible, nefast i irresponsable.

Per contra, es va a incloure com a obligatori l'ensenyament de la Filosofia en 2n Batxillerat. S'ha assumit, potser per la pressió exercida des dels mitjans de comunicació, la idea que esta disciplina propícia, de forma exclusiva, la capacitat de desenvolupament del pensament crític en l'alumnat. Si, com s'indica, es vol contribuir a l'increment d'un pensament autònom amb capacitat de qüestionar i indagar, s'hauria de considerar també a les matèries científiques, en lloc de deixar-les en el més absolut abandó, a la cua de la resta de comunitats, corregint amb açò el greuge actual. A sobre, s'augmenta l'ensenyament de la Religió en primer de batxillerat. Açò sí que és coherència.

Estos posicionaments tan restrictius amb les ciències resulten perjudicials per a l'adequada formació de l'alumnat valencià i sens dubte tindran repercussions serioses i irreversibles per al futur de la nostra societat. Tan difícil resulta assumir una mica de sensatesa per a revisar/corregir l'actual Decret en l'aspecte assenyalat?