El Comenius fa córrer un riu de solidaritat pel barri

Durant tota una setmana hem estat treballant el Projecte Interdisciplinar d'etapa «Comenius Corre pel Barri - Gotes per a Níger (Unicef)», que consisteix en l'organització i posterior execució, el 22 de març, dia mundial de l'aigua, d'una cursa solidària, lúdica i temàtica que es repetirà cada curs amb la intenció d'aconseguir aportacions totalment voluntàries per a col·laborar amb diferents associacions i ONG. En la primera edició d'esta jornada festiva al centre i al barri, ens hem coordinat amb Unicef amb la intenció de formar part del seu gran projecte «Gotes per a Níger». En esta ocasió, la cursa ha tingut lloc al Parc inclusiu de Marxalenes, que com ja sabeu es troba al costat del nostre centre, i la participació ha estat espectacular. Els alumnes de 1r i 2n d'ESO, han preparat un projecte increïble, donant-li difusió pel centre i pel barri. Hem aconseguit 746,40 euros que aniran directament a UNICEF, i que traduït en litres d'aigua seran més de 5.000. Per tant objectiu aconseguit, educatiu i solidari. Col·legi Juan Comenius valència