Més de 90.000 alumnes es mouen per a celebrar el Dia de l'Esport

La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d´Educació i Esport, han impulsat per tercer any consecutiu la iniciativa del Dia de l´Esport i han unit les seues forces perquè els xiquets, xiquetes i joves valencians participaren al màxim en esta jornada tan especial.

Un total de 350 centres educatius i set universitats de Castelló, València i Alacant, l´Alqueria del Valencia Basket i el Centre Universitari EDEM s´han unit a la iniciativa encaminada al foment de l´activitat física i a la promoció dels valors inherents a la pràctica esportiva, dos dels grans objectius perseguits per la Fundació Trinidad Alfonso. Al llarg del matí d´ahir, s´estima que més de 90.000 joves, d´entre els sis i els 16 anys, participaren en activitats esportives, al marge de les seues habituals classes d´Educació Física, i convertiren les seues escoles en una festa de l´esport i la convivència.

Estes xifres mostren l´enorme acollida que té la iniciativa, ja que cada any són més els participants. Enguany, les escoles han elaborat un vídeo explicant «Per què és important fer esport a la meua escola?». Només per participar, cada centre educatiu rebrà un pack de material esportiu i, d´entre totes les gravacions rebudes, les sis millorsrebran un xec regal de 2.000 euros per a adquirir nou equipament esportiu.

El conseller d´Educació i Esport, Vicent Marzà, i la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, visitaren el CEIP Isabel Ferrer de Castelló i presentaren una nova i ambiciosa línia de treball i col·laboració: el llançament de la marca «Comunitat de l´Esport», que reconeix que el treball de clubs i esportistes i diferents iniciatives i esdeveniments «estan fent molt bé les coses en matèria esportiva» i fan que la Comunitat Valenciana siga «puntera i referència en matèria esportiva», va explicar Elena Tejedor.

La marca, segons Marzà, «unix l´esperit d´equip i la nostra voluntat de convertir de manera progressiva el nostre territori en referent dels valors vinculats a l´esport, tant per a transmetre´ls a l´alumnat, com per a projectar una imatge dignificada del gran potencial esportiu que tenim».

Per exemple, sobre la pràctica esportiva a les escoles, la conselleria està fent una prova pilot amb els Cepafe (Centres Educatius Promotors de l´Activitat Física i l´Esport) de la Comunitat Valenciana, en què s´oferix, per primera vegada a Espanya, que es puga dedicar almenys una de les tres hores i mitja de lliure disposició amb les quals compta cada centre de Primària. D´esta manera, una investigació pretén demostrar els beneficis en el rendiment escolar de fer més educació física, al mateix temps que es combat l´absentisme i l´obesitat infantil. En este sentit, la Generalitat impulsa iniciatives com Esport a l´Escola o Pilota a l´escola, mentres que la Fundació Trinidad Alfonso fa el mateix amb Actibasket, Palo y bola, Escola de rugbi o Tots olímpics (en col·laboració amb el Comité Olímpic Espanyol).

El massiu seguiment del Dia de l´Esport és una mostra del potencial i les ganes existents, però el moviment és molt més gran i situa la Comunitat Valenciana com la «Comunitat de l´Esport», per ser el lloc on més esport es fa a les escoles, per l´aposta de la tecnificació dels esportistes i per la seua capacitat d´atraure esdeveniments esportius atractius per a l´esport turístic.

Esdeveniments populars i d´elit

En els últims anys, la Comunitat Valenciana ha destacat per la seua capacitat d´organitzar i atraure esdeveniments i competicions esportives. Aquelles amb una base social practicant elevada (com la marató i mitja marató de València, carreres de muntanya, triatlons, esdeveniments ciclistes...) compten amb el Programa de suport a competicions impulsat per la Fundación Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol, i han reunit un total de 30.000 esportistes en 42 competicions en les dues últimes temporades. Entre esdeveniments competicions d´elit s´inclourien cites com la Copa del Rei de Rugbi, el Gran Premi Moto GP Xest, la Copa d´Europa de Triatló, el Torneig 6 Nacions d´Hoquei, el València Beach Handbol, la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana o el World Pàdel Tour, entre altres, Volvo Ocean Race.

En quant a l´impuls a la tecnificació, la fundació que presidix Juan Roig manté en l´actualitat 192 beques de natació, judo, vela i pilota valenciana. Per la seua part, la Generalitat finança cinco centres de tecnificació i 18 programes, dels quals es beneficien 1.193 esportistes en este nivell.

La «Comunitat de l´Esport» és un pas més dins del suport de Juan Roig a l´esport a la Comunitat Valenciana a través de la Fundació Trinidad Alfonso i el València Basket, dos projectes en els quals va invertir 32 milions d´euros en 2017. A més, cal tindre en compte també el Projecte FER o iniciatives com la marató i mitja marató de València. Tanmateix, la ciutat de València compta amb l´Alqueria del Basket o el Circuit 5K com a llegats.

En els tres últims anys, la inversió en Esport de la conselleria s´ha incrementat un 72 % respecte a 2015, amb noves línies d´ajudes -com les beques academicodeportives- i més recolzament a l´esport base, federacions i clubs, i apostes com la creació del Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva del Motor.

La marca «Comunitat de l´Esport» comença a caminar per a aglutinar tot l´esport que es practica i es gaudix a la Comunitat Valenciana. Amb ella, es donarà suport a les federacions i seleccions autonòmiques i el logotip serà visible en les diferents competicions i serà portat per esportistes valencians.