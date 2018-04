Dues-centes oportunitats per a formar-se en Regne Unit, Irlanda i França

La Conselleria d'Educació ha lliurat les beques de mobilitat FCT Europa als 199 alumnes de Formació Professional seleccionats en la convocatòria de 2018. Mitjançant estes ajudes, estudiants de Formació Professional faran el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del Regne Unit, Irlanda i França durant este curs.

Este programa permet a l'alumnat valencià conéixer una realitat laboral diferent de la valenciana, i també augmentar els coneixements lingüístics de la llengua del país de destinació. Així, la beca té com a objectiu final la millora de l'ocupabilitat dels estudiants, ja que incorporen al seu currículum haver realitzat les pràctiques en un altre país de la Unió Europea.

Del total dels alumnes becats, 64 estudien un grau mitjà i 135, grau superior, i hi ha representació de pràcticament tots els cicles formatius. D'estos, 22 joves provenen de centres de les comarques de Castelló; 127, de les de València, i 50, d'Alacant, i tots tenen un nivell B1 o superior de coneixement de llengua estrangera, segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües (MECR).

La beca cobrix les despeses d'avió, allotjament, manutenció i transport als alumnes seleccionats. En la primera setmana de l'estada, l'alumnat rebrà preparació lingüisticocultural, amb un mínim de 20 hores de classes d'idioma tecnicolaboral, i de 10 hores de contingut cultural i social.

Després d'una primera setmana d'immersió lingüística, els estudiants iniciaran les pràctiques en empreses de la UE que responguen al seu perfil professional i en les quals estaran durant un període que comprén 75 dies i 400 hores de pràctiques per a l'alumnat que opta per la modalitat d'FCT Total, i 28 dies i 100 hores de pràctiques per a l'alumnat de la modalitat d'FCT Parcial.

Cal recordar que estes beques estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014?2020.

La Conselleria d'Educació va reunir a tots els beneficiaris en un acte amb Marina Sánchez, directora general d'FP, i Emilia Torán, cap de servei d'FP.